英國銀行實施「工作4天不減薪」　總裁直言：5天工作制已不適合現代

文／職場人

之前《職場人Workworks》寫過「西班牙試行「週休三日」效率不跌反升？荷蘭還可申請『工作倦怠假」一文，而英國又有一家名為「Atom Bank」的銀行實施一週4天的工作制，而且總裁Mark Mullen還特地承諾不會因此減薪，職場人也一起來看看他們的運作模式吧！

#每週工作55小時以上，增加疾病風險

▲研究指出每週工作55小時以上，增加疾病風險（圖／pixabay，下同）



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2019年世界衛生組織（WHO）已把「工作倦怠（burn-out）」列入國際疾病分類，而職業倦怠的病徵常見包括：效率效能降低、情緒低落等，其中也有研究指出「每週工作55小時以上，會較增加中風及罹患心臟病的風險」。於是，也有愈來愈多的國家試著實施「減班不減薪」政策。

#職場人都需要的「Work Life Balance」

職場人的生活與工作也取得平衡了嗎？面對現代人工作壓力、心理疾病風險愈來愈高，英國零售銀行「Atom Bank」是英國第一家專為智能手機或平板電腦打造的銀行，為了幫助員工實現「Work Life Balance」，於是推出了新的「週休3日」制度，也就是一週只需要工作4天即可，員工可以選擇在週一或週五多放一天的假，而且不用擔心因為上班時數變少而影響到薪資。

此新工作制度實施一段時間後，「Atom Bank」總裁Mark Mullen表示，員工並沒有因為一週少上一天班就變得效率低落，他們認為公司之所以會實施4天工作日的制度，是為了讓員工可以維持心靈與身體上的健康，並且找到工作和生活間的步調，他們也可以多出更多時間陪伴家人、培養新興趣。

不論是西班牙、荷蘭還是英國，這些實施週休3日的公司都指出縮減工作日不影響效率，比較需要注意的反而是員工的適應性，而總裁Mark Mullen更説：「5天的工作制是20世紀的產物，套用於現代已經不合時宜。」職場人也是如此認為嗎？你覺得後疫情時代，職場模式又會有什麼新轉變呢？

Source：altfi

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