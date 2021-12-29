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血型決定你是哪種「咖啡人」　O型愛喝熱拿鐵、B型必點冰美式

文／職場人

職場人也有咖啡上癮症嗎？每天早上都要來一杯美式咖啡提提神；到了下午，又得續一杯拿鐵才有辦法持續工作......，這些場景你也似曾相識嗎？（笑）「UUPON會員點數平台」提供點數兌換超商咖啡服務，在會員資料庫中發現，「兌點換咖啡的習慣」可以看出不同消費者輪廓與偏好咖啡口味等趣味關係，職場人也想知道自己普遍大家的咖啡習慣嗎？一起來看看吧！

咖啡偏好統計1：女性熱愛拿鐵？

根據「UUPON會員點數平台」的資料庫統計顯示，台灣普遍男性偏好美式咖啡，女性則是熱愛拿鐵咖啡多一點，職場人你喜歡哪一種呢？觀察一下你身處的職場，是不是男同事的辦公桌上都是一杯美式，而女同事的辦公桌上則是拿鐵出現率較高呢？

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咖啡偏好統計2：熟齡族群喜歡拿鐵？

另外，統計也發現平均35歲以下的年輕族群比較喜歡喝美式；而35歲以上熟齡族群則是喝拿鐵的次數較多，你的主管已經超過35歲了嗎？他是不是也比較喜歡喝拿鐵呢？

咖啡偏好統計3：居住地的差別

從居住地來看，統計顯示台中以北的人喜歡喝美式，台中以南的則是比較愛好拿鐵，假設職場人今天要拜訪中南部的客戶，或許也可以參考這份調查，讓初次見面點飲料時不出錯！

咖啡偏好統計4：冷熱飲的咖啡偏好

職場人肯定也想知道台灣人最喜歡的咖啡品項是哪些？根據統計，台灣人最喜愛的咖啡品項是「熱拿鐵」，而第2名和第3名則分別是「熱美式」和「冰拿鐵」；「冰美式」則是支持者比較少。（編輯覺得冰美式也很好喝耶）

咖啡偏好統計5：超商咖啡熱賣品

若以台灣3大超商品牌來看消費者的偏好，UUPON發現，普遍消費者最愛全家便利商店的咖啡品項是「熱拿鐵咖啡」；如果是萊爾富超商的話則是「熱美式咖啡」；若職場人想到OK超商點咖啡的話可以參考熱賣品「冰美式咖啡」。

咖啡偏好統計6：血型也能看出咖啡偏好？

最後，從血型其實也可以歸納出一票咖啡偏好，比如A型的人愛喝熱美式咖啡；B型的人則對冰美式咖啡情有獨鍾；而O型的人則是熱拿鐵咖啡的愛好者，如果職場人是AB型的話，也許你會因為個性比較不受拘束，而樂於嘗試各類風味的咖啡哦！

以上咖啡偏好的參考，職場人有覺得自己被說中了嗎？又或者，你身邊有哪些咖啡癮的同事也符合上述統計結果？

Source：UUPON會員點數平台

【延伸閱讀】

秋冬5款「油畫感美甲」唯美手刷暈染，猶如交融的咖啡牛奶

工作總處於低潮期？日本心理測驗：從喝咖啡看出「情緒轉換能力」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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