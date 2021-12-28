尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」他問號　內行秒答

▲漢來海港自助餐。示意圖，與本文無關。（圖／漢來大飯店提供）

網搜小組／周亭瑋報導

許多公司會在年末舉辦尾牙，慰勞員工整年來的辛勞，就有網友表示，公司規劃到漢來海港自助餐廳辦尾牙，但會跟員工酌收300元，結果一票女同事聽完，就不打算參加了，這讓他十分不解，直言「明明很划算。」

網友在PTT發文提問，「台南漢來海港晚餐吃到飽但要交300塊，跟西堤牛排免費，大家會選哪個啊？女同事一堆聽到要交300元就不參加了，但我認為花300元吃漢來很划算。」

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話題引起鄉民熱論，一派人表示，「海港要愛吃海鮮去的才划算」、「女生不去很正常，因為大多都是帶殼，要剝得整手都黏答答很狼狽，我很不會吃螃蟹，去吃海港超虧的，他們除了海鮮外的菜色都很普」、「我選免費的西提」、「看吃不吃海鮮」、「想要女同事一起去肯定選西堤啊」。

▲西堤牛排。示意圖，與本文無關。（圖／王品集團提供）

不過，也有許多網友直呼，「漢來吧，西提感覺要一直跟同事說話」、「300直接花下去，是多吃不起」、「建議選把費，可以走來走去」。

另外，從漢來海港自助餐最新公告可見，自2022年1月1日起會調整餐價。晚餐部分，台北分店「平日：1080／假日：1180」，其他分店「平日：950／假日：980」；午餐部分則是，台北分店「平日：950／假日：1180」，其他分店「平日：790／假日：980」。