　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨團發布「甲動」力挺林靜儀　柯建銘：她勢必重現黨團

▲民進黨「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立法院黨團「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日正式表態，民進黨團全員力挺民進黨參選人林靜儀，「我們有信心在明年1月9日以後，林靜儀委員勢必重現黨團」，未來兩年也將繼續為台灣及民主而戰。

民進黨立法院黨團與林靜儀29日上午在立法院召開「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長蔡適應等40位民進黨立委。

林靜儀表示，這場選戰非常不容易，感謝大家的全力相挺，尤其是在這段時間以來，大家給她非常多在戰略、能力及策略上的支援，包含很多立委都在中二選區為她打氣，包括幫忙掃街、站路口等，真的非常感謝大家。

林靜儀也提及，自己每天都會遇到走到她面前，眼淚就奪框而出的大哥、大姐，「可以感受他們長期在地方受到不公平的對待」，也知道地方上強大的家族、政治勢力，都會導致資源的不平等級不自由。

林靜儀強調，這場仗不是她個人的仗，包括台灣基進、民進黨的夥伴，以及今天所有力挺她的立委，大家所要承擔的就是，中二選區的民眾想要一個真正的改變，希望地方政治能夠更親民，選出來的代議士不要有那麼多利用法律漏洞，取得自己家族利益的現象。

林靜儀說明，地方希望真的有傾聽他們聲音，為最弱勢的人民質詢、辯護，看到國家重要的政策，如何把重要的資源、好的發展帶回到地方，讓年輕人在地方有希望，讓長輩在地方能夠不再恐懼，這是中二選區選民的期待，也是全台灣對中二選區的關注跟期待。

林靜儀也說，選戰剩下倒數11天，民進黨會全力努力、一起打拚，大家承擔中二選民、全台選民對於改變地方政治的期待」，她會盡全力讓正義再回來，「我會再回到民進黨團，為台灣民主及更多無法出聲的平凡民眾，大家一起來努力」。

▲民進黨「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

柯建銘表示，今天所有黨團的成員跟林靜儀站在這裡，大家都有無比的信心，「我們看到的場景，就是過去我們熟悉的場景」，過去林靜儀常常在這裡跟大家一起奮戰，所以今天他要宣告，黨團成員全部站出來，「我們有信心在1月9日以後，林靜儀委員勢必重現黨團」。

柯建銘也說，還有未來的兩年，林靜儀勢必會在這裡，「就如同她剛才講的，為台灣而戰，以及為台灣民主而戰」。

柯建銘指出，最近讓他感慨最深的事情是，為了《地方制度法》的修法問題，新竹市長林智堅為了大新竹合併，寧可犧牲自己來成全大局，國民黨立委補選參選人顏寬恆卻只是為了家族的利益，「這是強烈的對比」。

柯建銘強調，林靜儀代表的是正義的地方，這場選戰絕對不是林靜儀一個人的選戰，也絕對不只是中二選區的選戰，而是台灣民主發展上，一個最重要、類似分水嶺的選戰。

柯建銘指出，回顧台灣的民主發展，一路走來顛顛簸簸、風風雨雨，今天正好面對一個非常關鍵的時刻，而這個關鍵人物就是林靜儀，因為她在歷史位置上，剛好處在最關鍵的角色，「台灣民主能夠突破這一關，我覺得我們可以揮別黑金的舊時代」。

最後，柯建銘也說，今天他要代表民進黨團，公布本會期的最後一次甲級動員，「這個甲動不是在立法院裡面，而是在中二選區」，所有黨團成員一定跟林靜儀站在一起，勝利絕對屬於正義的一方，「我們非常相信林靜儀會在這裡，跟我們再度開記者會」。

▼民進黨40名立委齊力力挺林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
借150萬千萬宅被騙過戶　一家7口被轟出門！枕頭奶瓶丟街邊
Sandy聽見鹿希派呼麻：氣瘋了！　自責「沒把弟弟帶好」
快訊／吳宗憲當眾訓話「給最後機會」　鹿希派哽咽說不下去
快訊／疫苗地圖上線！　「台北出現台南診所」
快訊／吳宗憲突現身！　鹿希派記者會開到一半…給兒大擁抱
南科焦屍竟是恐怖兇殺！　男遭砍死「雙載運屍」縱火燒
快訊／國道1號翻覆車禍！　回堵4公里
LIVE／鹿希派呼麻後首現身！　吳宗憲氣到放話不來
快訊／漢翔爆炸「釀1死6傷」　市府緊急勒令停工
快訊／漢翔爆炸「1人送醫不治」！　董事長發話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台電、中油各出8千萬改建動物園　陳其邁被酸「5億市長」發聲了

快訊／新冠疫苗地圖上線！實測問題多「台北出現台南診所」

5000→3000元！消防員防疫獎勵金縮水　徐巧芯批：柯文哲言而無信

國民黨喊竹竹苗合併升格　柯建銘批：從頭到尾都是騙局

《遠見》最新調查出爐！侯友宜好感度穩坐第一　賴清德緊追在後

快訊／徐國勇下令過年前加強取締全國性酒駕　許多民眾無法自律

公然抹黑BNT疫苗　國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片

民進黨團發布「甲動」力挺林靜儀　柯建銘：她勢必重現黨團

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「韓國能，台灣不能？」

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

台電、中油各出8千萬改建動物園　陳其邁被酸「5億市長」發聲了

快訊／新冠疫苗地圖上線！實測問題多「台北出現台南診所」

5000→3000元！消防員防疫獎勵金縮水　徐巧芯批：柯文哲言而無信

國民黨喊竹竹苗合併升格　柯建銘批：從頭到尾都是騙局

《遠見》最新調查出爐！侯友宜好感度穩坐第一　賴清德緊追在後

快訊／徐國勇下令過年前加強取締全國性酒駕　許多民眾無法自律

公然抹黑BNT疫苗　國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片

民進黨團發布「甲動」力挺林靜儀　柯建銘：她勢必重現黨團

「山後諸縣不能是次等公民！」　沈富雄建議改1都13市3特區

獨 ／ 陳昭姿曝柯文哲支持特赦陳水扁　「韓國能，台灣不能？」

台股續創新高！指數漲51點收在18248

看完夜景投宿摩鐵...趁她洗澡襲胸想硬上！色男下場曝

LIVE／疫苗地圖今上線「接種資訊一次查」　陳時中最新說明

診所開幕「預約送禮」詐領補助　原是中醫師不懂系統瞎搞惹禍

Sandy聽見鹿希派呼麻：氣瘋了！　「自責沒把弟弟帶好」吳宗憲二次緊擁

17.7萬台人在陸接種疫苗　BNT全年累計到貨1333萬劑

台電、中油各出8千萬改建動物園　陳其邁被酸「5億市長」發聲了

美國南北戰爭「130年前時空膠囊」神秘出土　埋藏李將軍雕像底座中

吳宗憲當眾訓話鹿希派！　此生最痛恨毒品：阿公阿嬤聽到會有何感

法鬥經過餃子館「跟風排隊」不肯離開　整隻被架走...舉雙手投降

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

徐耀昌曝林智堅來電　分割苗栗「頭份給新竹」

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

「根本不用等2024！」　邱毅：下任總統八成以上是賴清德

成竹竹合併阻礙　林智堅坦白心情

林智堅棄選大新竹始末一次看　粉碎「英人設市」指控

快訊／軍公教提撥退撫基金免稅　估67萬人受惠

民眾黨不滿黃珊珊參選？　親民黨：共推是選項

公然抹黑BNT疫苗　國民黨公布「林靜儀大崩壞」影片

沱江艦1男下士成「內衣大盜」　艦指部：記2大過檢討汰除

黨政軍可投資媒體上限10%闖關立院

中國讚尼加拉瓜1舉　外交部：無恥

「3件小事正在發生」　李艷秋：政客正在說謊、政府正在掩蓋

快訊／新冠疫苗地圖上線！實測問題多

立院三讀性工法　產檢假、陪產假延長至7日

更多熱門

相關新聞

台中立委補選投票人數出爐　1／6前寄發投票通知

台中立委補選投票人數出爐　1／6前寄發投票通知

台中第二選區立委補選，明年1月9日舉行，選委會今（29）日表示，經戶所統計這次補選確定選舉人數分別為沙鹿區7萬3747人、龍井區6萬2196人、大肚區4萬5394人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人，合計總人數為29萬5985人，比罷免投票人數29萬4976人多1009人。

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

「我在質詢有處理過你們嗎？」　林靜儀拍桌飆罵影片曝光

升格非萬靈　台灣不能有三等國民

升格非萬靈　台灣不能有三等國民

林靜儀諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

林靜儀諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

關鍵字：

林靜儀柯建銘民進黨團

讀者迴響

熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面