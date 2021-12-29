民進黨團發布「甲動」力挺林靜儀　柯建銘：她勢必重現黨團

▲民進黨立法院黨團「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台中市第二選舉區立委補選將於明年1月9日投票，民進黨立法院黨團總召柯建銘29日正式表態，民進黨團全員力挺民進黨參選人林靜儀，「我們有信心在明年1月9日以後，林靜儀委員勢必重現黨團」，未來兩年也將繼續為台灣及民主而戰。

民進黨立法院黨團與林靜儀29日上午在立法院召開「團結挺靜儀，正義一定贏」記者會，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長蔡適應等40位民進黨立委。

林靜儀表示，這場選戰非常不容易，感謝大家的全力相挺，尤其是在這段時間以來，大家給她非常多在戰略、能力及策略上的支援，包含很多立委都在中二選區為她打氣，包括幫忙掃街、站路口等，真的非常感謝大家。

林靜儀也提及，自己每天都會遇到走到她面前，眼淚就奪框而出的大哥、大姐，「可以感受他們長期在地方受到不公平的對待」，也知道地方上強大的家族、政治勢力，都會導致資源的不平等級不自由。

林靜儀強調，這場仗不是她個人的仗，包括台灣基進、民進黨的夥伴，以及今天所有力挺她的立委，大家所要承擔的就是，中二選區的民眾想要一個真正的改變，希望地方政治能夠更親民，選出來的代議士不要有那麼多利用法律漏洞，取得自己家族利益的現象。

林靜儀說明，地方希望真的有傾聽他們聲音，為最弱勢的人民質詢、辯護，看到國家重要的政策，如何把重要的資源、好的發展帶回到地方，讓年輕人在地方有希望，讓長輩在地方能夠不再恐懼，這是中二選區選民的期待，也是全台灣對中二選區的關注跟期待。

林靜儀也說，選戰剩下倒數11天，民進黨會全力努力、一起打拚，大家承擔中二選民、全台選民對於改變地方政治的期待」，她會盡全力讓正義再回來，「我會再回到民進黨團，為台灣民主及更多無法出聲的平凡民眾，大家一起來努力」。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）



柯建銘表示，今天所有黨團的成員跟林靜儀站在這裡，大家都有無比的信心，「我們看到的場景，就是過去我們熟悉的場景」，過去林靜儀常常在這裡跟大家一起奮戰，所以今天他要宣告，黨團成員全部站出來，「我們有信心在1月9日以後，林靜儀委員勢必重現黨團」。

柯建銘也說，還有未來的兩年，林靜儀勢必會在這裡，「就如同她剛才講的，為台灣而戰，以及為台灣民主而戰」。

柯建銘指出，最近讓他感慨最深的事情是，為了《地方制度法》的修法問題，新竹市長林智堅為了大新竹合併，寧可犧牲自己來成全大局，國民黨立委補選參選人顏寬恆卻只是為了家族的利益，「這是強烈的對比」。

柯建銘強調，林靜儀代表的是正義的地方，這場選戰絕對不是林靜儀一個人的選戰，也絕對不只是中二選區的選戰，而是台灣民主發展上，一個最重要、類似分水嶺的選戰。

柯建銘指出，回顧台灣的民主發展，一路走來顛顛簸簸、風風雨雨，今天正好面對一個非常關鍵的時刻，而這個關鍵人物就是林靜儀，因為她在歷史位置上，剛好處在最關鍵的角色，「台灣民主能夠突破這一關，我覺得我們可以揮別黑金的舊時代」。

最後，柯建銘也說，今天他要代表民進黨團，公布本會期的最後一次甲級動員，「這個甲動不是在立法院裡面，而是在中二選區」，所有黨團成員一定跟林靜儀站在一起，勝利絕對屬於正義的一方，「我們非常相信林靜儀會在這裡，跟我們再度開記者會」。

▼民進黨40名立委齊力力挺林靜儀。（圖／記者林敬旻攝）

