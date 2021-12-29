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2022年健康運全解析！　1生肖犯車關、2生肖防血光之災

記者黃翊婷／綜合報導

再撐一天上班日就是元旦連續假期！新的一年大家都希望能招來好運或良緣，但最重要的還是身體健康，旺好運楊登嵙老師整理出2022年12生肖的健康運勢，其中屬鼠的朋友要小心車關，另外屬龍、屬馬的朋友有可能遇到血光之災，建議不要參加刺激性或危險性的活動。

▲▼ 開車,三寶,方向盤。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬鼠的朋友2022年可能容易遇到車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【生肖鼠】

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因為流年行煞星，要小心意外、車禍等事，不可參與危險性運動，例如登山、潛水等活動，至於外出旅遊，也要做好安全措施，可減低受傷機會。

【生肖牛】

2022年體質較弱，小病頻繁，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，留意肢體方面的問題，容易扭傷折損。此外，切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。

【生肖虎】

值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯， 慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

【生肖兔】

「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病， 必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆1月、4月及10月，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

【生肖龍】

2022年犯「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

【生肖蛇】

腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範，問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫將病治癒，終無大礙。

▲游泳,自由潛水,潛水,女生,海邊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屬龍、屬馬的朋友2022年最好避免參加風險較高的活動。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

【生肖馬】

年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟及血管方面的疾病，平時要多做檢查， 杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆1月、5月及7月更需提高警惕。

【生肖羊】

容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。有「天厄」凶星出現， 多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要做危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

【生肖猴】

年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇， 同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

【生肖雞】

「月德」解救，只要多加保養，終無大礙。平時必須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外，要特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查，以杜絕後患，平時則要潔身自愛。

【生肖狗】

2022年身體狀況普通，小病小痛頻繁，忌吃濕熱的食 物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需要提高警惕，忌至陰廟。

【生肖豬】

一些病痛在所難免，但不會很嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！

● 本文獲得旺好運授權。

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