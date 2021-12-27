眼睛小被陸網罵「醜化中國人」　女模PO照開嗆：出生那天就辱華？

▲「三隻松鼠」的廣告被大陸網友指控「侮華」 。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網路零食品牌「三隻松鼠」一則廣告因與小眼睛的女模合作，遭網友指控辱華，還被迫道歉並下架廣告。同時，女模也因被質疑「故意裝瞇瞇眼」來醜化中國人，氣得發出自己的生活照，證明自己本來就是小眼睛，並反問網友，「我眼睛小就不該是中國人？」

▼女模自拍影片回擊網友。



女模「菜孃孃」26日晚間在微博上貼出多張自己的生活照，並表示，自己就是廣告中的模特兒，眼睛也的確就是「長成這個樣子」，沒有故意去營造什麼辱華形象，「我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力。」

菜孃孃指出，有一條留言說「明明模特眼睛很大，畫成這麼小哈哈哈哈」，他看了以後真的被氣笑了，長相是父母給的，可能每個人審美不一樣，「也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛。我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小。」

菜孃孃也憤怒反問，「我眼睛小就不配做中國人了？」「長這樣了出生那天就在辱華了？」「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！」

▼大陸網友瘋狂留言，批評女模的長相是在「醜化中國人」。（圖／翻攝微博）



菜孃孃還說，長相的問題輪不到別人來論頭論足，每一個人都有自己的特點自己的人格魅力，而不是單單只憑長相就能定義的，「我的性格是非常開朗上進愛運動陽光的女孩，我相信和我接觸過的人都能站出來替我說話反駁這些無謂的評論。」

最後，菜孃孃強調，希望廣大網友不要再對她私信進行人身攻擊，她不是什麼超模，也不是什麼公眾人物，只是一個熱愛自己祖國、遵紀守法的中國公民，「這是我的工作，請不要上升到人身攻擊！」

菜孃孃的貼文發出之後，原先批評「辱華」「醜化中國人」的大陸網友突然都消失了，留言風向也迅速轉換，改為稱讚菜孃孃長得很有特色，「辨識度非常高，長得很有味道的模特小妹妹！」「得開眼角、法式雙眼皮、還有美顏、放大眼睛才配做中國人，小眼睛開除國籍。」「他們現在還以『愛國行為』來包裝攻擊他人的本質。」

▼女模貼出自己的生活照，證明自己眼睛本來就比較小，沒有刻意「裝瞇瞇眼」。（圖／翻攝微博）

