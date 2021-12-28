20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

▲余姓義務人因交通罰鍰遲遲未繳納，其中160筆移送士林分署執行，分署派員將他愛車查扣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

怕爆！汐止1名20歲左右余姓男子因闖紅燈、超速等交通違規，及未繳停車費及ETC通行費等，遭新北市政府交通事件裁決處才罰293筆罰緩，其中160筆經新北交裁處催繳仍未繳納，移送士林分署執行。經新北市政府交通局提供余姓義務人停車地點，士林分署立刻派員當場將車查扣拖回保管場。余姓義務人深怕愛車再度被查扣，火速繳清全部帳單。

士林分署指出，余男2019年起陸續未繳納交通罰單，遭新北交裁處罰鍰及移送士林分署執行共160筆，金額合計約12萬餘元，經士林分署定期通知繳納後，余男仍置之不理，直到分署請新北市政府交通局協助查車，經參考分析通次通報余男的停車資訊後，立刻發現余男幾乎都將愛車停放在固定路段，研判他應該居住在附近，為了避免他在上班時間將車開走，分署人員在本月21日清晨拂曉出擊，果然在該路段找到余男名下的Mercedes-Benz C-Class，經聯繫拖吊車將車輛查扣小心保管。

▼余男積欠293筆罰鍰，其中160筆被移送至士林分署執行。（圖／記者黃宥寧翻攝）

截至當天下午仍未接獲余男來電洽詢，令承辦同仁相當疑惑，還在猜想余男是否僅是人頭，豈料下班前，余男匆匆忙忙赴士林分署，表示自己從事夜班工作，晝夜顛倒，且24小時待命，所以才疏於繳納罰單。

余男為了想將愛車盡快取回，向分署承諾會跟公司老闆借錢，果然在本月27日，他將已移送執行的160筆及尚未移送執行約133筆共17萬5200元的未繳停車費、ETC通行費及交通違規罰鍰全數繳清，順利取回車輛。

士林分署莊分署長並再次呼籲滯欠牌照稅、停車費、ETC通行費及罰鍰之民眾應盡速繳納或提出清償辦法，以免車輛及其他財產被士林分署查扣，影響自身權益而後悔莫及。