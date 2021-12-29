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「出生率驟降未來變地獄！」他驚覺老人無法退休　鄉民1原因無感

▲▼出生,嬰兒,新生兒,預防針,打針,預防接種,出生率,少子化,生育補助。（圖／記者李毓康攝）

▲今年出生率又比去年更低。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

台灣出生率低於死亡率，出現「生不如死」的現象，今年新生兒又比去年少了8000人，死亡數則增加1萬人。有網友驚覺，生育率下降會導致勞動力不足，進而造成退休年齡延後，原本65歲退休，將來可能要做到70歲才能休息，「沒人發現現在生育率不斷下降，就是讓社會未來變成地獄嗎？」

原PO在PTT表示，「每年少掉的是年輕人，但老人數量卻因醫療進步一直增加」，現在45歲的上班族原本20年後就能退休，但到了那時候可能會因為人口減少，造成勞動力不足，「社會生產收入根本不夠，但要養的老人數量卻每年增加」，唯一辦法就是拉高退休年齡，所有人持續工作到70歲，真的快要撐不下去了才退休。

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▲▼新生兒,嬰兒,生產,嬰兒室,醫院,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假,育兒津貼,兒童,小孩,幼兒。（圖／記者李毓康攝）

▲很多人覺得沒錢不敢生。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO指出，70歲老人退休後，社會收入還是不夠，接下來很有可能砍社會福利，「你明明已經辛苦工作一輩子，但你年老的時候，卻無法享受應有的回報」，因此出生率下降不單單是表面數字，實際上會影響整個社會與經濟體系，「沒人發現生育率下降會讓未來變成地獄嗎！」

網友回應，不想生的最大考量還是經濟因素，現在一個人賺錢生活就夠辛苦了，無暇管幾十年後的狀況，「我現在都過不好了，誰他媽管以後」、「反正我躺平了」、「壽命增加同時退休年紀也在上調，勞退請領年齡就增加了」、「不生只有自己在地獄，生了孩子跟你一起在地獄」、「這種天價房價，一堆人選擇躺平也是不意外」、「自己都過不好了還想生來拖累小孩」。

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