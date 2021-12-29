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台鐵認「最新區間車7個月故障684次」　交長：新車都還沒驗收

▲▼台鐵EMU900型電聯車4/1首航預拍。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵EMU900型電聯車上路已七個月。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵為汰舊換新購入新車EMU900、EMU3000，然而卻狀況不斷，前立委黃國昌爆料，EMU900上路七個月內故障684次，EMU3000今日首日營運也出現廁所門故障的狀況。交通部長王國材表示，「鐵路列車的驗收，都要投入一段時間營運後，才會驗收，希望台鐵以最嚴謹的態度辦理」。

王國材表示，EMU900共13列新車都還沒有驗收，有關684次故障，包括系統性、內裝小缺失，他已要求台鐵以最嚴謹的態度辦理，大大小小的缺失都要改善，才可完成驗收。

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黃國昌昨日爆料，從文件資料可看出EMU900「故障發生在營運中」，如9月20日，EMU902 1262車次ATP無法開啟、10月22日，EMU903 1134車次空壓機故障、12月11日，EMU904 1231車次車韌機系統嚴重故障。

▲黃國昌爆料，EMU900上路七個月故障684次。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲黃國昌爆料，EMU900上路七個月故障684次。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

台鐵局今日再度說明指出，EMU901到905共5編組，在本年5月至11月交車測試期間之缺失(包括交車測試及營運期間)計有684件，其中2件影響列車延遲超過10分鐘以上，其餘682件沒有影響營運服務。

684件缺失中625件可歸屬服務設備及工藝缺失，包括內裝飾板不平整、螺絲歪斜、播音有雜音、隔離貼紙破損等等；55件可歸屬為系統功能缺失，包括TCU無主控、橫向OD漏油、冷卻系統接觸不良、MR管座位置調整、TCU異常、軟體設定修正等等。其餘4件為列車行駛中或出車前發生故障。

6月1日EMU901發生不出力情形，以EMU800型替駛，列車延遲10分鐘以上，後續經調查發現係零速度電驛（VZVR)接觸不良所致，經更換備品後恢復正常。

8月28日EMU905發生ATP MMI螢幕變成全藍色故障，經故障排除，列車延遲10分鐘以上，後續經更換MMI螢幕後恢復正常。

9月20日 EMU902 之ATP無法開啟，經重新開啟後正常，本件未造成列車延誤，返機務段後測試正常，未更換任何零件。

10月22日EMU903主風泵(空壓機)1臺不工作，經檢查係斷路器有跳脫情形，經復位後正常。因EMU900型列車有4臺主風泵，單一主風泵故障並不影響系統供氣功能，故本件並未造成列車延誤。

▲EMU900故障頻頻，連ATP、空壓機等重要設備都曾出狀況。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

▲EMU900故障頻頻，連ATP、空壓機等重要設備都曾出狀況。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

關於黃國昌所指12月11日 EMU904之第8車軔機系統故障，係列入12月份統計件數，經查本件為軔機電子控制單元（BECU)電子卡故障，經更換備品後恢復正常。因列車之BECU係互為備援，故第8車BECU失效時，其他車之軔力（煞車力）可以立即遞補，因此並未造成列車延誤。

台鐵局表示，EMU900型列車驗收均尚在進行中，本局將持續加強測試及督促車商完成改善缺失；另依據本案契約規定，車商需負責自最後測試成功日起3年之保固，保固期間若有任何保固缺失，車商仍需負責改善完畢。

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