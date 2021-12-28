最美區間車7個月故障684次！跟普悠瑪事故一樣「主風泵也曾出包」

▲台鐵EMU900型電聯車今年四月正式上線營運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局砸下253億採購新型EMU900型電聯車，又被譽為「最美區間車」，今年4月正式上線營運。然而前立委黃國昌指出，EMU900上路7個月故障684次，其中「嚴重故障」的比例高達27％，不乏空壓機、主風泵、韌機等重要設備故障的情況，與普悠瑪事故時出現的故障一樣。

EMU900在今年4月1日正式上線營運，蔡英文總統特別至基隆車站出席「EMU900型空調通勤電聯車首航典禮」，她期許，台鐵在硬體升級後，在列車的駕駛、保養、車輛調度及旅客服務等方面，都要展現出最高度的專業。

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▲蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、前交通部長林佳龍今年四月出席EMU900首航典禮。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而黃國昌表示，EMU900新車上路短短7個月內就故障684次，除了11月8日發生的「車廂大漏水」事件外，平均每月故障竟將近100次，在這684次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8％。

黃國昌表示，將可能影響行車安全之故障，再細分為「嚴重故障」與「中度故障」，嚴重故障的比例超過27％，其中也包括空壓機、主風泵、韌機等設備故障的情形，與普悠瑪事故時，列車所出現的故障如出一轍。

黃國昌痛批，「花了253億買新車，結果買到這種爛車。請問臺鐵：當初是如何採購、如何驗收的？臺鐵打算一直隱瞞到出事為止嗎？請監察院要求臺鐵老實交出這幾個月高達700張的故障紀錄，給全體國人一個交代」。

▲黃國昌爆料，EMU900上路七個月故障684次。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

台鐵局回應，關於黃國昌所稱「故障684次」，係試車期間本局試車人員及第三方專業認證及驗證單位(IV&V)所列之車輛製造瑕疵，台鐵局均已嚴格要求改正，並非故障，特予澄清。

台鐵局表示，自EMU900新車交車以來，與IV&V單位共同嚴格把關，在交車測試期間找出車輛製造上之缺失或瑕疵，再據以要求車商改善，因此所列缺失將鉅細靡遺涵蓋各個層面，若有發現影響行車安全之缺失，則將依約要求暫停試車，直至改善完畢為止

台鐵局強調，試車小組及第三方認證及檢查證單位嚴格要求下，EMU900車隊已於今年（110）3月30日取得IV&V公司核發的安全營運證明，陸續投入營運之車輛並由車商負責保固責任中，後續營運中若有任何需改善之處，將持續依約嚴格要求車商完成改善。