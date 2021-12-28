新車故障684次台鐵稱「製車瑕疵」　黃國昌再搬證據打臉：胡扯！

▲EMU900故障頻頻，連ATP、空壓機等重要設備都曾出狀況。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者李宜秦／台北報導

時代力量前立委黃國昌今日踢爆「台鐵EMU900上路7個月內故障684次」，交通部台鐵局反駁，故障情形多屬製車瑕疵。黃國昌今午搬出證據打臉，根據資料顯示，EMU900曾發生ATP無法開啟、空壓機故障、車韌機系統嚴重故障等事件，他痛批「白紙黑字，台鐵還要胡扯什麼？」

黃國昌今日在臉書踢爆，台鐵砸下253億購入的EMU900新車，在上路短短7個月內就故障684次，除了11月8日發生的「車廂大漏水」事件外，平均每月故障竟將近100次，在這684次故障中，可能影響行車安全的故障，多達177次，比例高達25.8％。

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台鐵局回應，「故障684次」為試車期間本局試車人員及第三方專業認證及驗證單位(IV&V)所列之「車輛製造瑕疵」，台鐵局均已嚴格要求改正，並非故障。

▲黃國昌爆料，EMU900上路七個月故障684次。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌午後再度發文指出「台鐵說謊成性，行車安全都敢騙」，他表示，從文件資料可看出「故障發生在營運中」，如9月20日，EMU902 1262車次ATP無法開啟、10月22日，EMU903 1134車次空壓機故障、12月11日，EMU904 1231車次車韌機系統嚴重故障。

黃國昌表示，「這些高層，從普悠瑪事故後，說謊欺騙的惡習，迄今未改。台鐵聲稱這都是『試車期間』台鐵試車人員及第三方專業認證及驗證單位所列車輛製造瑕疵，『並非故障』。耗費昂貴的新車，營運時東壞西壞，台鐵說這是『瑕庇』、不是『故障』。不願正視問題，大玩文字遊戲，真的是把人當笨蛋」。

黃國昌痛批，「台鐵這種死不認錯的惡習不改，竟然連行車安全都敢拿來騙！253億的稅金，買了這種『故障頻頻的新車』，對得起納稅人嗎？行政院、交通部要繼續縱容台鐵嗎？」