　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

空手道團13人確診7人Omicron　醫談「選手防疫關鍵」：1件事必做！

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲Omicron在國際傳播，台灣能持續嚴管邊境。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

南非新冠病毒變異株Omicron已延燒多國，台灣目前也累計48例境外移入個案，其中有7例是赴哈薩克比賽的空手道代表隊。針對該代表團的染疫風險，專家認為，除了賽場上染疫之外，也不能排除在轉機、賽場周遭休息用餐區被感染。專家也建議，對於要出國比賽的選手，至少出國前兩個禮拜都要追加施打疫苗，未來不排除要優先追加第四劑。

台灣空手道代表團目前累計13人染疫，病毒也持續在做基因定序，已確定7人感染Omicron。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時指出，目前看起來是「被別國選手」傳染機會大，但也不能排除當地會場的用餐處或是休息處以及轉機染疫的可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，目前13名染疫選手中，有2人只打了一劑新冠疫苗，其餘人只完整接種2劑。黃高彬說，針對出國選手，當時就算還沒有第三劑的政策，但明明知道要比賽，而且Omicron已經在國外傳播，就要去追加施打第三劑，至少要在出發前兩個禮拜就要打。

▲▼12/28邊境攔截Omicron病例。（圖／指揮中心提供）

▲空手道代表團有7人確定感染Omicron。（圖／指揮中心提供）

黃高彬表示，有些選手或許會擔心打疫苗後的副作用影響到比賽表現，但其實打疫苗要2個禮拜才會有保護效力，在出國2個禮拜前施打，其實副作用時間不會那麼長，比較不用擔心影響到比賽表現，而且選手的第三劑可以縮短間隔，因為屬於特殊情況，間隔1~3個月都可以施打。

黃高彬也提到，不同國家的採檢和防疫措施不同，像是哈薩克當地也沒有在做基因定序，相對在防疫力度上明顯不足，採檢設備等可能也不是那麼完善，那在當地的染疫風險就會大大提升，尤其選手練習和比賽消耗體力大，感染風就會大增。

針對選手疫苗施打政策，黃高彬建議，要出去比賽的選手，至少出發前兩個禮拜要打加強劑，至少幫助降低感染和重症風險，而不是感染後才去做處理，未來也不排除要優先讓需要的選手持續追加第四劑疫苗，因為這也是現階段可以做的防疫方式之一。

而在Omicron對台灣本土威脅上，黃高彬認為，如果春節這波返國潮擋的住，應該風險就會比較低，但最快要觀察到3月之後，看看過完年後的兩個潛伏期，國內狀況怎麼樣，才能去考慮是否要再度鬆綁防疫措施或是放鬆邊境管制。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公
郭雪芙、王子驚爆熱戀！　深夜換車進香閨全直擊
瑞莎深夜解答所有指控！　被罵斂財「公開支出內容」：無利潤可言
林瑞陽回應了！張庭夫妻爆26億資金遭凍結　凌晨首發86字聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

空手道團13人確診7人Omicron　醫談「選手防疫關鍵」：1件事必做！

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

小粉紅「月薪3000」感到很驕傲　館長驚呆：這在台灣會死耶！

準時下班被主管酸「怎麼敢」　她曝公司社畜潛規則：是我太草莓嗎

被控募款帳目不清　瑞莎經紀人預告「要公布資料」：在整理了

老屁孩玩烏龜「拖行＋腳踩」…兒目睹大喊：爸爸不要！網怒轟肉搜

「恐怖控制狂」8個行為特徵　主動裝熟、偷看你的手機都要注意

隧道內為何禁止變換車道？「真實原因」曝...網驚：長知識了

新北基隆漁港撈出「日本火山浮石」230噸　專家揭可應用多肉植物

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

媽託付顧小孩！老公傳照「阿坤顧」　回家見牠變「奶爸」眼神死躺地

孔二小姐「極密千萬遺產」曝光！　沒人繼承恐充公

空手道團13人確診7人Omicron　醫談「選手防疫關鍵」：1件事必做！

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

小粉紅「月薪3000」感到很驕傲　館長驚呆：這在台灣會死耶！

準時下班被主管酸「怎麼敢」　她曝公司社畜潛規則：是我太草莓嗎

被控募款帳目不清　瑞莎經紀人預告「要公布資料」：在整理了

老屁孩玩烏龜「拖行＋腳踩」…兒目睹大喊：爸爸不要！網怒轟肉搜

「恐怖控制狂」8個行為特徵　主動裝熟、偷看你的手機都要注意

隧道內為何禁止變換車道？「真實原因」曝...網驚：長知識了

新北基隆漁港撈出「日本火山浮石」230噸　專家揭可應用多肉植物

2022新年限定美妝盤點！BB晶鑽護唇膏限定新色　歐舒丹星光瓶、護手霜特別版

美研究：Omicron潛伏期縮短至3天　重複感染率高

美股像在達康泡沫崩盤前！　投資長見「1指標」曝警訊

「台灣六本木」在台北！　3.5萬坪精華地點曝光

王子爆密戀郭雪芙最新回應！被揪「2障眼法」老招護愛…過程全被拍

西安封城擋住「2個億」財路！　她暴怒砸鐵門下場曝

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！　起底上班族男友「身家破億」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！陪吃辣妻肢體0碰觸…突打包行李搬離愛巢

月薪50K男偷親女友人　「LINE不讀不回」下場慘了

超過300筆罰單想賴帳「房子沒了」　基隆男法拍前夕秒付清

垃圾車來了「3色毛阿卡貝拉團」　巷口排隊獻唱！網笑：狗界神曲

生活熱門新聞

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！網卻推爆

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

今變天2地區有雨！冷空氣明接力陪跨年　連假天氣曝

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙大獎」

「瑞莎妳給太多了啦！」資深公關幫喊冤

命理師曝王力宏面相「有1問題」：離婚後超慘

犯車關！4生肖跨年注意血光　穿這顏色衣服避災

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

台灣人愛吃到飽？內行曝關鍵原因

小粉紅月薪3000很驕傲　館長驚：在台灣會死耶

「一天吃300元」被嫌貴　網傳授：晚餐60元搞定

「存錢玩交換禮物」被全班嘲笑：我討厭聖誕節

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

林瑞陽、張庭真的出事！公司已遭立案調查

綜藝天王星二代家教大比拼！

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

瑞莎被控斂財　作詞家點破1關鍵

王力宏潮牌店稱「剪下古董做衣服」！　陸網全氣炸

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

高三妹遭姊夫毒殺！父怒吼：我待他不差

瑞莎被控斂財！潔哥：你家小孩接得到30萬商演？

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面