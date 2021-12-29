空手道團13人確診7人Omicron　醫談「選手防疫關鍵」：1件事必做！

▲Omicron在國際傳播，台灣能持續嚴管邊境。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

南非新冠病毒變異株Omicron已延燒多國，台灣目前也累計48例境外移入個案，其中有7例是赴哈薩克比賽的空手道代表隊。針對該代表團的染疫風險，專家認為，除了賽場上染疫之外，也不能排除在轉機、賽場周遭休息用餐區被感染。專家也建議，對於要出國比賽的選手，至少出國前兩個禮拜都要追加施打疫苗，未來不排除要優先追加第四劑。

台灣空手道代表團目前累計13人染疫，病毒也持續在做基因定序，已確定7人感染Omicron。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時指出，目前看起來是「被別國選手」傳染機會大，但也不能排除當地會場的用餐處或是休息處以及轉機染疫的可能。

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值得注意的是，目前13名染疫選手中，有2人只打了一劑新冠疫苗，其餘人只完整接種2劑。黃高彬說，針對出國選手，當時就算還沒有第三劑的政策，但明明知道要比賽，而且Omicron已經在國外傳播，就要去追加施打第三劑，至少要在出發前兩個禮拜就要打。

▲空手道代表團有7人確定感染Omicron。（圖／指揮中心提供）

黃高彬表示，有些選手或許會擔心打疫苗後的副作用影響到比賽表現，但其實打疫苗要2個禮拜才會有保護效力，在出國2個禮拜前施打，其實副作用時間不會那麼長，比較不用擔心影響到比賽表現，而且選手的第三劑可以縮短間隔，因為屬於特殊情況，間隔1~3個月都可以施打。

黃高彬也提到，不同國家的採檢和防疫措施不同，像是哈薩克當地也沒有在做基因定序，相對在防疫力度上明顯不足，採檢設備等可能也不是那麼完善，那在當地的染疫風險就會大大提升，尤其選手練習和比賽消耗體力大，感染風就會大增。

針對選手疫苗施打政策，黃高彬建議，要出去比賽的選手，至少出發前兩個禮拜要打加強劑，至少幫助降低感染和重症風險，而不是感染後才去做處理，未來也不排除要優先讓需要的選手持續追加第四劑疫苗，因為這也是現階段可以做的防疫方式之一。

而在Omicron對台灣本土威脅上，黃高彬認為，如果春節這波返國潮擋的住，應該風險就會比較低，但最快要觀察到3月之後，看看過完年後的兩個潛伏期，國內狀況怎麼樣，才能去考慮是否要再度鬆綁防疫措施或是放鬆邊境管制。