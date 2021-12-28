周春米推廣屏東優質水產　立院再度同框莊瑞雄、鍾佳濱

▲民進黨立委周春米在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

屏東幅員遼闊，環境依山傍海，物產資源十分多元，是台灣農、漁業的重鎮，優質屢獲國際肯定的水產品更是屏東引以為傲的招牌，民進黨立委周春米28日在立法院舉辦推廣及展售活動，這也是周春米時隔一週之後，與已經宣布參加民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄，以及同樣有意角逐縣長的立委鍾佳濱再度同台。

民進黨立委周春米、吳秉叡、許智傑、張宏陸、吳琪銘等人21日在立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」農產銷售活動，並邀請立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲等人出席。令人矚目的是，鍾佳濱、莊瑞雄也到場共襄盛舉，形成有意角逐屏東縣長的3人罕見同台。

時隔一週，民進黨立委周春米、吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、林楚茵等人28日上午再度在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動，並由總鋪師現場示範烹調香味四溢，立委們紛紛技癢下場示範，滿桌佳餚也吸引立院職員以及助理們的駐足。

▲民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、周春米、林宜瑾、吳思瑤。（圖／記者林銘翰攝）



周春米表示，這次從屏東帶上來的水產，包括遠近馳名的龍膽石斑、泰國蝦等，新鮮食材做成了蝦鱉龍王鍋、蒜蓉龍王魚片、石斑魚頭味噌湯、香煎午仔魚以及各式泰國蝦等菜餚。



屏東縣農業處副處長陳歐泉則說，屏東不僅是全球遠洋及近海漁業重要捕撈基地，更是全台養殖漁業重鎮，全縣養殖面積約4824公頃、年產量約3萬6千公噸，年產值更高達86億元，全國排名第一。

不過，陳歐泉也坦言，今年受到疫情影響，主要以釣蝦場及餐廳為銷售管道的泰國蝦瞬間沒了通路，屏東縣政府隨即搭起產銷平台，以宅配、料理包等方式，協助養殖戶渡過難關。



周春米指出，台北這幾天冷氣團過境，寒冷的天氣讓大家有點有氣無力，期待用屏東水產盛宴，為在濕冷的台北打拚的人們注入打拼的活力，同時也幫助受疫情影響銷路的屏東水產，打開知名度與能見度，邀請大家一起來支持。