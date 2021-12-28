　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周春米推廣屏東優質水產　立院再度同框莊瑞雄、鍾佳濱

▲▼民進黨立委周春米、吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、林楚茵等人28日在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委周春米在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

屏東幅員遼闊，環境依山傍海，物產資源十分多元，是台灣農、漁業的重鎮，優質屢獲國際肯定的水產品更是屏東引以為傲的招牌，民進黨立委周春米28日在立法院舉辦推廣及展售活動，這也是周春米時隔一週之後，與已經宣布參加民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄，以及同樣有意角逐縣長的立委鍾佳濱再度同台。

民進黨立委周春米、吳秉叡、許智傑、張宏陸、吳琪銘等人21日在立法院舉辦「春臨屏東，小米嚴選 - 啊~多麼甜的蓮霧」農產銷售活動，並邀請立法院長游錫堃、農委會主委陳吉仲等人出席。令人矚目的是，鍾佳濱、莊瑞雄也到場共襄盛舉，形成有意角逐屏東縣長的3人罕見同台。

時隔一週，民進黨立委周春米、吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、林楚茵等人28日上午再度在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動，並由總鋪師現場示範烹調香味四溢，立委們紛紛技癢下場示範，滿桌佳餚也吸引立院職員以及助理們的駐足。

▲▼民進黨立委周春米、吳思瑤、林宜瑾、蘇巧慧、林楚茵等人28日在立法院舉辦「屏東好魚多一肚-屏東優質水產品」推廣及展售活動。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委蘇巧慧、林楚茵、周春米、林宜瑾、吳思瑤。（圖／記者林銘翰攝）

周春米表示，這次從屏東帶上來的水產，包括遠近馳名的龍膽石斑、泰國蝦等，新鮮食材做成了蝦鱉龍王鍋、蒜蓉龍王魚片、石斑魚頭味噌湯、香煎午仔魚以及各式泰國蝦等菜餚。

屏東縣農業處副處長陳歐泉則說，屏東不僅是全球遠洋及近海漁業重要捕撈基地，更是全台養殖漁業重鎮，全縣養殖面積約4824公頃、年產量約3萬6千公噸，年產值更高達86億元，全國排名第一。

不過，陳歐泉也坦言，今年受到疫情影響，主要以釣蝦場及餐廳為銷售管道的泰國蝦瞬間沒了通路，屏東縣政府隨即搭起產銷平台，以宅配、料理包等方式，協助養殖戶渡過難關。

周春米指出，台北這幾天冷氣團過境，寒冷的天氣讓大家有點有氣無力，期待用屏東水產盛宴，為在濕冷的台北打拚的人們注入打拼的活力，同時也幫助受疫情影響銷路的屏東水產，打開知名度與能見度，邀請大家一起來支持。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
中華隊40人名單公布！　日本投手歸化台灣籍
快訊／卡神楊蕙如又栽了！　母女3人遭搜索
快訊／立院三讀《退撫條例》修正案　軍公教提撥免稅
抓起2兒女丟15F摔死！　他和白富美小三都被判死刑
以色列飛彈空襲！港口陷火海　貨櫃燒毀畫面曝
快訊／侯友宜怒了！「太多狂妄囂張酒駕犯行」：加重民事責任
快訊／瑞莎正面回應！　躲房間痛哭數天
還不知太太死訊！遭酒駕撞飛　爸爸「插管躁動想找妻兒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「林智堅棄選但戰場還在」　黃光芹：搞不好鄭宏輝是下一個林智堅

快訊／《退撫條例》三讀通過軍公教提撥免稅　估67萬人受惠

罷昶黑函塞信箱要他回去唱歌　林昶佐怒斥：我從未主張進口核食

徐耀昌曝林智堅曾來電分割苗栗　「頭份給新竹、其他給台中」

快訊／侯友宜怒斥酒駕太多狂妄囂張　喊話加重民事、防脫產逃亡

周春米推廣屏東優質水產　立院再度同框莊瑞雄、鍾佳濱

快訊／15萬劑高端給索馬利蘭共和國　外交部簽署疫苗援贈協議

拜登簽署授權法助台自我防衛　總統府：實際行動展現對台支持

快訊／彰化縣搶當第7都　遞交改制直轄市計畫公文

國民黨曝照質疑綠營8服務處違建　蔡其昌、何欣純、陳柏惟都上榜

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

「林智堅棄選但戰場還在」　黃光芹：搞不好鄭宏輝是下一個林智堅

快訊／《退撫條例》三讀通過軍公教提撥免稅　估67萬人受惠

罷昶黑函塞信箱要他回去唱歌　林昶佐怒斥：我從未主張進口核食

徐耀昌曝林智堅曾來電分割苗栗　「頭份給新竹、其他給台中」

快訊／侯友宜怒斥酒駕太多狂妄囂張　喊話加重民事、防脫產逃亡

周春米推廣屏東優質水產　立院再度同框莊瑞雄、鍾佳濱

快訊／15萬劑高端給索馬利蘭共和國　外交部簽署疫苗援贈協議

拜登簽署授權法助台自我防衛　總統府：實際行動展現對台支持

快訊／彰化縣搶當第7都　遞交改制直轄市計畫公文

國民黨曝照質疑綠營8服務處違建　蔡其昌、何欣純、陳柏惟都上榜

「林智堅棄選但戰場還在」　黃光芹：搞不好鄭宏輝是下一個林智堅

愛高61歲CEO墮樓亡！最後時刻發出「死亡短訊」　公司午後停牌

人妻太寂寞「苦求老公納妾」　他嗨翻連娶3個！二房還是正宮閨蜜

《華燈2》林心如兒遭霸凌「你媽殺人」！　郭雪芙曝角色：逐漸墮落

藝文業納入「基本工資補貼方案」！免提減損證明、最快3月發放

2022最強偏財運出爐！「4生肖」財星爆棚　有機會中頭獎

貓兄妹調皮拆家當場被逮　「二臉無辜」萌暈12萬網直喊：無罪

出版業睽違15年逆勢成長！日人疫情期間宅在家　書籍銷量增

日本投手高塩將樹歸化台灣籍　有機會代表台灣打亞錦賽

快訊／卡神又栽了！涉詐WTA賽事補助上百萬…母女3人遭搜索

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

楊志良演講提朴正熙死因！高喊抓蔡英文

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

立院三讀性工法　產檢假、陪產假延長至7日

林智堅棄選！他憂綠營誰能贏韓國瑜柯文哲？

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

林智堅深夜長文說明「棄選大新竹」原因

將官晉升　中將4人、少將19人

林智堅棄選大新竹內幕曝　3大打擊腹背受敵

林智堅不選大新竹　藍議員遭打臉：被我逼到棄選

黃暐瀚揭林智堅推竹竹併原因　「鄭文燦一句話，大新竹才橫空出世」

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

民進黨六都搶攻北北桃　3活棋人選曝

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

更多熱門

相關新聞

喜迎2022年　全台跨年活動懶人包一次看

喜迎2022年　全台跨年活動懶人包一次看

2021年即將迎來尾聲，隨著台灣疫情漸趨穩定，為迎接2022年，全台各地也紛紛舉辦多場跨年晚會，請來不少重量級卡司陪民眾度過2021年的尾聲，迎接嶄新的2022年。《東森新媒體ETtoday》也為您整理全台各地跨年活動相關資訊，以及全台各地跨年煙火資訊與演場卡司！

東港跨年K歌煙火秀　交通指引出爐

東港跨年K歌煙火秀　交通指引出爐

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

屏東跨年K歌之夜　玖壹壹嗨唱壓軸

迎接2022　屏東林管處推南部最夯的森林旅遊

迎接2022　屏東林管處推南部最夯的森林旅遊

跨年優惠星巴克全品項第二杯半價

跨年優惠星巴克全品項第二杯半價

關鍵字：

周春米鍾佳濱莊瑞雄屏東縣長2022水產

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

綜藝天王星二代家教大比拼！

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

瑞莎接商演一口價30萬…只拿5萬打發學生

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面