參考美國建議「打完疫苗才能入境？」莊人祥：很多人會抗議

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣目前已累計48例Omicron個案，其中還有7人是赴哈薩克比賽的空手道代表團，而美國也建議打完疫苗才能入境，外界也關心台灣是否也考慮辦理？對此，發言人莊人祥直言，「用打疫苗來限制國人進出，我想很多人都會抗議啦！」

針對採檢措施，莊人祥表示，不管是14+0、10+4或7+7方案，至少都會採檢6次，包括搭機前檢疫、入境採檢、3天後公費快篩、第7天快篩或是PCR檢驗，7+7則是第10天有公費快篩，第14天PCR採檢等等，目前已經都會有6~7次採檢。

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至於美國規定要打完疫苗才能入境，莊人祥表示，美國只是一個建議，也還沒有實施，指揮中心會再評估，「但如果用打疫苗來限制國人的進出，我想很多人都會抗議啦！」

另外，指揮中心已開放「數位新冠病毒健康證明」申請，其中疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」資料欄位、數位簽章、防偽機制、個人資料保護、QR Code顯示與電子驗證等均依照歐盟標準，尤其是個人資料保護完全依據歐盟一般資料保護規則之最小使用、自行攜帶、可被遺忘等原則，國人可以安心使用。

指揮中心表示，本項數位證明的內容屬於個人資料保護法定義的敏感性資料，身分確認的方式相對繁瑣。本數位證明提供所有於國內接種疫苗或進行PCR檢驗者自行下載，初期限持有有效護照者，申請方式以電腦或手機直接上網辦理，網址為：https://dvc.mohw.gov.tw，或在衛福部官網取得連結。