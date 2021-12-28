宋少卿自詡「已戒惡習」又酒駕　全新相聲劇恐面臨退票問題

▲藝人宋少卿（中）涉嫌酒駕擦撞小黃，被移送法辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人宋少卿今又因涉嫌酒駕被查獲，酒測值更高達0.95毫克，回顧他前2次酒駕紀錄，酒測值各為0.81毫克與0.98毫克，其中1次更在離家僅約200公尺處，恍神擦撞2輛停在路邊的轎車，事後被判刑3月、易科罰金了事，酒駕行為已讓他極為出色的舞台形象蒙塵，如今再犯不僅面臨賠償與刑責、被網友修改維基百科冠上「酒駕慣犯」臭名，即將開演的全新相聲劇也可能遭遇觀眾退票問題。

53歲的宋少卿第1次被查獲酒駕紀錄，發生於2002年7月，他在北市林森北路海產店聚餐喝完酒，上午5時許開車要回北市南港區住處，在離家約1公里處被警員攔檢，呼氣酒精濃度達每公升0.9毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

2年後，宋少卿於2004年4月，在北市忠孝東路六段的餐廳和朋友喝完半打啤酒，朋友幫忙開他的車送他回家，但宋少卿醉得呼呼大睡，朋友只知道他家約略位置，就在附近路邊停好，讓宋少卿繼續在車內休息。當天上午7時許，宋少卿醒來，逞強開車要回家，卻在離家約200公尺的巷內，連續擦撞2輛轎車。

▲藝人宋少卿酒駕肇事。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，宋少卿肇事後，又在車內睡著，完全不知撞壞的愛車正在漏油還冒煙，幸好警消及時趕來，把他拖到車外，做酒測發現他呼氣酒精濃度達每公升0.81毫克，宋少卿被送辦都認罪，士林地院依公共危險罪判他3月徒刑，宋少卿易科罰金8萬1000元結案。

宋少卿於1988年從電視選秀節目出道，之後創辦知名的相聲瓦舍，主演許多膾炙人口的相聲舞台劇，不僅說唱藝術的表演出色，他還有編導長才，活躍影視廣播等媒體，曾獲台灣中國文藝協會頒發的中國文藝獎章，以及廣播金鐘獎綜合節目主持人獎項。

▲藝人宋少卿（左）今年與「宅神」朱學恒（右）共同直播，自嘲是「酒駕犯行的學長」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

不過宋少卿貪杯又酒駕重創他的專業形象，據悉，他的相聲老搭檔馮翊綱曾勸他要改掉壞習慣，今年（2021年）5月，宋少卿與「宅神」朱學恒共同直播，提到酒駕問題時，宋少卿自嘲是「酒駕犯行的學長」，但他聲稱15年前某次酒後驚醒躺在自家床上，卻想不起怎樣開車回來，從此不再酒駕，他覺得酒駕的人「該得到懲罰」。

但這番義正辭嚴，今天被他自己的行為粉碎。而網路維基百科關於宋少卿資料的「暱稱」欄，也被網友添上「酒駕慣犯」的臭名，相聲瓦舍明年（2022年）推出虎年全新相聲作品，預定巡迴全國演出，是否會因主角宋少卿今天再犯酒駕而使票房受影響，有待觀察。