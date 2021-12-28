　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

▲▼高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

BMW酒駕男撞一家四口造成1死3傷引發社會大眾怒火！高雄市政府警察局也硬起來，從27日起連續8天執行高強度「酒駕大執法」專案，針對酒後上路駕駛人，不論駕駛汽機車或騎乘慢車，警方毫不手軟、強力取締，首日開出43件酒後駕車罰單，其中舉發23件（機車19件、汽車4件），另有20件移送司法單位偵辦（機車14件、汽車4件、慢車2件）。

▲▼高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市警方從昨天晚間10時30分，到今天清晨7時止，在轄區重要路口執行酒駕查緝，平均算下來，每個小時就可以查獲7件，也就是說，不到10分鐘就有一件酒駕案，顯見高雄酒駕情形確實相當嚴重。

高市警察局交通大隊表示，有鑑於疫情逐步解封後，各地飲宴風氣盛行，市警局為保障市民用路安全，不論日夜間展開「多點式路檢」大執法，針對危害性較大之汽車列為重點攔查對象，除汽機車酒駕外，為防止慢車（電動自行車）成為執法漏網，也加強攔查、取締，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然。而高雄警方取締酒駕的大執法專案，將持續進行8天，警方呼籲駕駛人及騎士不要心存僥倖。

湖內分局27日執行巡邏勤務中，見一名外籍移工駕駛電動自行車行車不穩，在湖內區中山路一段與東方路口予以攔查，酒測值高達0.81毫克，訊後也以涉嫌公共危險罪移送法辦。

市警局局長黃明昭表示，降低酒駕需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍巡梭，留意可疑車輛，加強攔查，也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
快訊／空手道團再1人確診！　今增19境外移入
快訊／宋少卿4度酒駕交保！　現身說話了
LIVE／空手道團染疫擴大？　指揮中心最新說明
揭《全明星》內幕！「某藝人18投0進」場邊冒重錄聲　網揪是他
吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的！　發片變告別
林靜儀拍桌影片曝光　疑耍官威「你們當我在這幹什麼？」
陽明山停車爆衝突！2人扭打一團　賓士哥抄球棒逆轉
尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒答
米可白《屋簷下》遭潑水「內褲全濕」！　替酒駕父下跪道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

苗栗造橋坤輿掩埋場試營運　自救會和業者爆衝突！多人送醫　

快訊／宋少卿四度酒駕被逮！　助理帶3萬元現金辦交保手續

高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

宋少卿自詡「已戒惡習」又酒駕　全新相聲劇恐面臨退票問題

溫泉盃格鬥賽！朝臉吐口水引戰KO對手　賓士哥倒地抄球棒逆轉

快訊／永和民宅火警！廚房燃燒3平方公尺　警消火場內救出1男

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

苗栗造橋坤輿掩埋場試營運　自救會和業者爆衝突！多人送醫　

快訊／宋少卿四度酒駕被逮！　助理帶3萬元現金辦交保手續

高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

宋少卿自詡「已戒惡習」又酒駕　全新相聲劇恐面臨退票問題

溫泉盃格鬥賽！朝臉吐口水引戰KO對手　賓士哥倒地抄球棒逆轉

快訊／永和民宅火警！廚房燃燒3平方公尺　警消火場內救出1男

宋少卿四度酒駕交保了　低頭道歉：僥倖心態，非常對不起

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

防彈少年團3人中鏢新冠肺炎　Suga確診後發聲：我非常好！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

陳柏惟、蔡其昌等8個服務處也違建？　國民黨公布照片

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

社會熱門新聞

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上

快訊／酒駕男撞死二寶媽　遭聲押禁見

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

高雄酒駕3路口沒紅綠燈　1關鍵他氣炸

宋少卿醉撞影片曝光！酒測值高達0.95

快訊／信義安和站旁「女子墜樓」　命危搶救中

棄2歲兒活活餓死　狠心母重判8年

Uber司機醉駕撞死人　殺人罪判刑首例

快訊／宋少卿深夜醉撞計程車！3萬交保

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

更多熱門

相關新聞

快訊／宋少卿四度酒駕！助理帶3萬現金辦交保

快訊／宋少卿四度酒駕！助理帶3萬現金辦交保

相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿今(28日)凌晨第四度酒駕撞上計程車遭逮，酒測值高達0.95mg/L，當場遭警方依公共危險罪送辦，訊後檢察官於上午11時諭令3萬元交保；宋少卿助理隨後於下午1時30分許現身，帶著3萬元現金前往新北檢櫃檯辦理交保手續。

曾說不再酒駕　宋少卿再犯自毀形象

曾說不再酒駕　宋少卿再犯自毀形象

賓士男酒駕衝進超商　大夜班男店員慘斷腿

賓士男酒駕衝進超商　大夜班男店員慘斷腿

防止酒駕　談「生命教育」避死刑

防止酒駕　談「生命教育」避死刑

永康警僅4天就查獲11件酒駕

永康警僅4天就查獲11件酒駕

關鍵字：

高市8天酒駕大執法第一天43件

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

快訊／瑞莎心碎首發聲！

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面