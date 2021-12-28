高雄酒駕仔有夠多！掃蕩酒駕首日開罰43件　將近10分鐘就1件

▲高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

BMW酒駕男撞一家四口造成1死3傷引發社會大眾怒火！高雄市政府警察局也硬起來，從27日起連續8天執行高強度「酒駕大執法」專案，針對酒後上路駕駛人，不論駕駛汽機車或騎乘慢車，警方毫不手軟、強力取締，首日開出43件酒後駕車罰單，其中舉發23件（機車19件、汽車4件），另有20件移送司法單位偵辦（機車14件、汽車4件、慢車2件）。

▲高雄市酒駕大執法。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高市警方從昨天晚間10時30分，到今天清晨7時止，在轄區重要路口執行酒駕查緝，平均算下來，每個小時就可以查獲7件，也就是說，不到10分鐘就有一件酒駕案，顯見高雄酒駕情形確實相當嚴重。

高市警察局交通大隊表示，有鑑於疫情逐步解封後，各地飲宴風氣盛行，市警局為保障市民用路安全，不論日夜間展開「多點式路檢」大執法，針對危害性較大之汽車列為重點攔查對象，除汽機車酒駕外，為防止慢車（電動自行車）成為執法漏網，也加強攔查、取締，以嚇阻民眾僥倖心理，防患未然。而高雄警方取締酒駕的大執法專案，將持續進行8天，警方呼籲駕駛人及騎士不要心存僥倖。

湖內分局27日執行巡邏勤務中，見一名外籍移工駕駛電動自行車行車不穩，在湖內區中山路一段與東方路口予以攔查，酒測值高達0.81毫克，訊後也以涉嫌公共危險罪移送法辦。

市警局局長黃明昭表示，降低酒駕需執法及宣導雙管齊下，易飲酒場所周邊列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒後駕車，路檢除定點編組外，亦編排機動巡邏組於周圍巡梭，留意可疑車輛，加強攔查，也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助飲酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合店家通報警方到場即時攔阻。