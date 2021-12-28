18歲高三妹遭姊夫餵毒！他感冒藥混入「絕命毒藥」　家人淚曝內情

▲河北18歲女孩被姊夫投毒百草枯。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河北邢台威縣一18歲女孩萌萌（化名）近日，喝下自己陳姓姊夫遞上的2杯感冒藥後，出現嚴重中毒症狀。事後，這2杯所謂的感冒藥，被警方確認是經過稀釋的劇毒農藥百草枯。目前，當地警方已對陳男依法刑拘，他承認對萌萌的投毒行為，具體投毒原因警方仍在調查中。

據《河北電視台》報導，12月6日，河北邢台18歲的農村女孩萌萌突然上吐下瀉，渾身沒勁。家人以為她只是普通感冒，便在村子診所裡拿了一點藥，可吃過藥後不見好轉，而繼續在診所裡又掛瓶了2天後，病情仍得不到控制，甚至不斷惡化。

萌萌當時渾身無力、呼吸急促、意識模糊，而且舌頭和嘴唇血紅，彷彿被燒傷得一樣。家人看此症狀，擔驚受怕，以為萌萌得了重病，連忙將她送到了縣醫院治療，可經過幾天診治，縣醫院的醫生最終連病因都未能查出來，家人只得又火急火燎地轉院到河北省人民醫院。

在河北省人民醫院又做了多次檢查後，終於查到了病因。而這病因對於萌萌和家人們來說，無異於晴天霹靂。因為在尿檢單上，竟然白紙黑字清清楚楚寫著「在尿液中檢測到百草枯」。

當時萌萌姊姊當場就嚇得暈了過去，而父母也是嚇得腿都軟了，作為農村人，他們都明白喝下百草枯意味著什麼。起初家人以為萌萌是因為在上高三，學習壓力大，一時想不開喝下了百草枯。可萌萌卻說，自己沒喝過，甚至連見都沒見過，根本就不知道百草枯長什麼樣。

萌萌回憶前段期間的經歷表示，「好像沒有誤喝過什麼難聞的東西，只是12月5日在姊姊家時，姊夫沖泡的感冒顆粒有種奇怪的味道。」那天，萌萌姊姊因家裡有事，便讓萌萌去她家幫忙照看孩子。當天晚上陳男以預防感冒為由，為萌萌沖泡了一杯感冒顆粒。

當時萌萌並未感冒，而且聞著藥味有些難聞，就不想喝，可姊夫卻態度強硬，堅持讓萌萌喝下去，萌萌只好喝了下去，而在第二天就感覺到不舒服。

家人在得知檢驗結果後就報了案，在警方調查和萌萌的陳述雙重佐證之下，姊夫供認不諱，承認當天是他將百草枯混入了感冒藥中。而關於為何投毒，他卻閉口不言。

姊夫為何對妹妹痛下狠手？這讓一家人都非常費解。父母一直感覺女婿為人不錯，雙方也從未有過任何爭吵和矛盾，而姊姊也說，夫妻二人間沒有什麼爭執，「就算有爭執也應該向自己下毒，為何會去害妹妹呢？」

從事發到現在，已經過去了20多天，雖然萌萌喝下的百草枯是經過稀釋的，可中間因為不清楚病因耽誤了十多天，已錯過了最佳搶救時間，截今為止已下了3次病危通知書。