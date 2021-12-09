花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

▲花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭佳灣地區7日晚間驚傳無主遊盪犬疑似遭到毒殺，花蓮縣動植物防疫所8日上午約9點半接獲民眾通報，立即派員前往瞭解，並採樣送驗毒物分析，也一併將當日最先通報的9頭犬隻帶回冰存。

據通報民眾轉述，案發地新城鄉193縣道1.5公里處附近的無主遊盪犬為當地愛媽所餵養，愛媽於7日晚間約7點左右發現，數隻平日餵養的犬隻疑似發生中毒嘔吐及脫糞死亡。

8日上午民眾通報動防所後，動防所隨即派員前往通報地點，於鄰近環境總計發現14頭犬隻死亡。動防所表示，除了立即採取胃內容物樣品送驗外，也同時將民眾最先通報的9頭犬隻帶回冰存，以保全事證。

▲花蓮動保所人員獲報漏夜搜救遭虐殺流浪犬。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，依據動物保護法第六條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。此次事件，若民眾使用毒物或藥物，致複數動物死亡情節重大者，將依動物保護法第25-1條規定，恐處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金，且主管機關依法得公布其姓名、照片及違法事實。

此外，民眾行為恐涉刑責部分，動防所於9日函文請花蓮縣警察局協助調查釐清可能之行為人，後續也會主動將結果函送檢察單位偵辦。

花蓮縣政府呼籲，無論遊盪犬是否為有主或無主，生命都是珍貴的，請民眾尊重動物生命，切不可違法隨意毒殺虐待動物。