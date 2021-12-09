　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

▲▼花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮七星潭佳灣地區7日晚間驚傳無主遊盪犬疑似遭到毒殺，花蓮縣動植物防疫所8日上午約9點半接獲民眾通報，立即派員前往瞭解，並採樣送驗毒物分析，也一併將當日最先通報的9頭犬隻帶回冰存。

▲▼花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

據通報民眾轉述，案發地新城鄉193縣道1.5公里處附近的無主遊盪犬為當地愛媽所餵養，愛媽於7日晚間約7點左右發現，數隻平日餵養的犬隻疑似發生中毒嘔吐及脫糞死亡。

8日上午民眾通報動防所後，動防所隨即派員前往通報地點，於鄰近環境總計發現14頭犬隻死亡。動防所表示，除了立即採取胃內容物樣品送驗外，也同時將民眾最先通報的9頭犬隻帶回冰存，以保全事證。

▲▼花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

花蓮動保所人員獲報漏夜搜救遭虐殺流浪犬。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，依據動物保護法第六條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。此次事件，若民眾使用毒物或藥物，致複數動物死亡情節重大者，將依動物保護法第25-1條規定，恐處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金，且主管機關依法得公布其姓名、照片及違法事實。

▲▼花蓮新城加灣日前發現14隻流浪犬遭人下毒虐殺。（圖／志工林小姐提供，下同）

此外，民眾行為恐涉刑責部分，動防所於9日函文請花蓮縣警察局協助調查釐清可能之行為人，後續也會主動將結果函送檢察單位偵辦。

花蓮縣政府呼籲，無論遊盪犬是否為有主或無主，生命都是珍貴的，請民眾尊重動物生命，切不可違法隨意毒殺虐待動物。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
獨／本土+0破功！　北市年輕女確診
Google全球發4.5萬元！　員工、實習生人人有
王少偉交往有大忌！一觸犯「就分手」　許藍方曝：他沒有安全感
快訊／陳修將交保畫面曝！　喊：司法會有公道
快訊／永和逆子「殺父分屍」遭移送！　低頭不發一語
回憶沒了！　76年「老字號產品」將停產
男大生傳「少女裸照」求上車！　下場慘了
快訊／逆子弒父「砍手腳」倒水溝　若無其事回家畫面曝
472億史上最大詐貸「潤寅案」定讞！　王音之判27年、楊文虎
甜美韓星三度吸毒被抓　主張無罪：遭監禁脅迫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

苗北藝文中心10周年　引進國際表演打造苗栗表演藝術新氣象

關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

黃偉哲與屏東不斷電「民主急行軍」連線　呼籲北漂青年返鄉投不同意重啟核四

TTMaker創業嘉年華登場　展現台東研發創新能量

花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

苗北藝文中心10周年　引進國際表演打造苗栗表演藝術新氣象

關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

黃偉哲與屏東不斷電「民主急行軍」連線　呼籲北漂青年返鄉投不同意重啟核四

TTMaker創業嘉年華登場　展現台東研發創新能量

花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

失智婦清晨省道徘徊　警以車燈照路帶領她認路回家

投資客注意！內政部修法「預售屋禁換約」　最重罰5千萬

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

Karencici辣洩「腿根+超兇蜜臀」！　揪男友甜產「愛的結晶」

先別管聖誕老人了！變裝「鰲拜」免費玩六福村　麗寶打造最大聖誕城

新庄剛志驚嘆新洋投很強　喜歡甘特長髮模樣「剪掉好可惜」

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

旅遊山海圳國家綠道

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

超強卡司接力嗨唱　青埔「陽光劇場」開幕

中捷透明票卡　美到連普通票都好看

鳳飛飛故事館　明年1月大溪開館

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

難忘的佳冬之旅！　婦體驗屏東最美風景

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

更多熱門

相關新聞

酒駕罰21萬拒繳　「封屋法拍」讓他一次繳清　

酒駕罰21萬拒繳　「封屋法拍」讓他一次繳清　

彰化1名劉姓男子(52歲)，目前在北部工作，2020年間有3次酒駕記錄，被吊照後仍再酒駕遭罰21萬，以公共危險罪送辦、但他只繳清被起檢察官訴的6萬元，彰化分署便將他北斗鎮的不動產「查封」拍賣，劉男發現房子恐怕不保，於11月底繳清所欠的15萬罰鍰。

浪犬遭打爆眼球！懸賞5萬元緝兇

浪犬遭打爆眼球！懸賞5萬元緝兇

高雄浪浪遭打爆眼球！　動保團體懸賞5萬緝兇

高雄浪浪遭打爆眼球！　動保團體懸賞5萬緝兇

訓犬師進駐動物之家　提升浪犬收養機會

訓犬師進駐動物之家　提升浪犬收養機會

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍　判刑10年10月

狠父虐死5月女嬰冰封埋屍　判刑10年10月

關鍵字：

流浪犬下毒虐殺受理緝凶刑事罰鍰跑不了

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面