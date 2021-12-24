歡歌首席營銷官Hailee　通過興趣與新一代年輕人溝通

娛樂中心／綜合報導

近期，“手機K歌就上歡歌”，歡歌APP，在《聲林之王3》的舞台上閃耀亮相，成為這檔大型選秀節目的首席贊助商。作為一個多年深耕台灣本土K歌賽道的軟體，是如何深入年輕人的社交娛樂生活中的？歡歌首席營銷官Hailee就此發表看法。

以下為專訪全文：





Q1

問：歡歌身為台灣本土資深的k歌APP，本次與《聲林之王3》深度合作，成為首席贊助單位，您是出於何種原動力而贊助《聲林之王3》的？

答：歡歌與《聲林之王》的初衷都是發現更好的聲音，助力為更多年輕人實現音樂夢想，希望音樂帶給大家在生活中更多的快樂，我們雙方理念是高度契合的。

Q2

問：據瞭解，《聲林之王》的選手幾乎都在使用歡歌APP練習歌曲，僅使用手機的耳麥錄製，但是音質卻像用了專業麥克風，是在技術系統上面設計了什麼嗎？

答：歡歌音質之所以使用普通手機麥克風，卻近似於專業麥克風。是因為歡歌錄歌系統對玩家錄入的聲音做了後期處理和美化，並且是做到對演唱者唱出來的聲音實時美化。就像修音師一樣，智能的對聲音進行美化，包括但不限於人聲去噪、人聲增益、混響、壓限等等。

Q3

問：明年歡歌會有什麼計畫，會再推出什麼新功能嗎？

答：我們是台灣本土的軟體，會從一而終的遵從台灣本土特色音樂文化。會以我們台灣本地年輕人的需求建立以音樂社交方式為目標的實時在線K歌交友功能，也會進一步去豐富多元化的音樂內容。

Q4

問：明年歡歌會考慮舉辦線下活動嗎？

答：今年因為全球疫情的原因，原本的線下活動計劃暫時擱置了，希望明年能重啟這個計劃。我們會舉辦以音樂交友的一系列品牌沙龍線下活動，通過這些活動近距離接觸、了解當代年輕人對於音樂的態度與他們喜歡的音樂風格。





Q5

問：怎样让一个K歌軟體兼顧良好的社交屬性，面對年輕人社交方式的變化，歡歌又有著怎樣與時俱進的策略？

答：以先進的技術手段為年輕人提供K歌創作工具，基於年輕人興趣圖譜建立關係，構建社交元宇宙。為年輕人提供真實，有趣，溫暖的平台氛圍。與年輕人溝通，只有技術的革新還是不夠有力，我們希望有落地的溝通，通過興趣與新一代年輕人交流，否則只是在喊“年輕化”罷了。

Q6

問：歡歌是如何建立企業文化來鼓勵創新、推動變化的？

答：我們處在一個快速變化的世界，數字技術的革新如此之快，我們必須跟上創新的步伐。作為信息科技公司，技術的革新是為了更加快速的滿足用戶快速變化的需求。以科技賦能內部高效運轉；與外部合作夥伴碰撞共舞，就像是《聲林之王3》的合作一樣，這些都是變化與創新的驅動力。

Q7

問：歡歌是如何幫助與激勵優秀的內容創作者產生內容，豐富內容社區的？

答：從疫情爆發以來，歡歌建立了一套端內KOL體系，讓有音樂才華的作者獲得豐厚的收入。对音樂內容創作者而言，豐富的曲庫與友善的社區氛圍是創作的理想天地。在維繫優質內容社區的前提下，我們同樣會為有才華的音樂創作者提供交流學習、專業認證、流量扶持、獎金收益等相關資源。同時，創作者也能被平台用戶所喜歡，累積粉絲，獲得禮物與稱讚，從而提升創作的成就感。內容的創作促進平台活躍與社區氛圍，而普通用戶會反過來激勵內容生產，從而形成良好的社區運轉閉環。

Q8

問：我們的生活、娛樂、衣食住行在新冠疫情期間加速邁向了數字化，那歡歌的明天會怎樣呢？

答：嚴重特殊傳染性肺炎疫情，已經影響了全世界人們的社交交友方式。經歷了居家檢疫、隔離封鎖，社交不斷減少。但人們通過網路迷因，遊戲，語音，等等方式，以此轉移對疫情的注意力。而我們能做的就是——為人們提供隨時隨地無需出門就能遇到音樂愛好者的社交需求。

Q9

問：歡歌未來三年的戰略目標是什麼？

答：保持初心，持續致力於深耕台灣本土市場，做台灣人更喜歡的在綫K歌交友APP。