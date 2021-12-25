線上K歌軟體歡歌APP玩法多樣　助力創作者追逐音樂夢想

消費中心／綜合報導

卡拉OK誕生於日本，而後台灣商人更進一步將卡拉OK結合當時市面上非常流行的MTV而變成改良式包廂型態的卡拉OK，稱為「KTV」。KTV也成為近年來主流的經營形式，在80年代起風靡台灣，2008年-2011年， 是卡拉OK的火熱時期，KTV數量增長迅速，其年平均復合增長率高達10%以上，KTV成為人們糾團、轟趴、生日、社交的重要場所。

直至2016年，傳統KTV縮水了近60%，由於網路覆蓋和通訊設備的不斷普及，新媒體、多媒體乃至全媒體對當下人們的生活產生越來越大的影響，音樂在新媒介中的傳播實踐產生了新的音樂消費行為方式。2020年，加上受到全球疫情的衝擊，娛樂服務業場所空間密閉，聚集性社交活動受限。但「唱歌」這件事，並沒有就此結束。

人們不再僅僅拘泥於線下K歌的方式，手機K歌APP的出現就使得用手機唱卡拉OK逐漸成為當今大眾化的娛樂社交"神器"。

K歌社交兩不誤

歡歌APP是一個由K歌愛好者組成的音樂社交軟體。手機上的KTV，比起真實的卡拉OK包廂，擁有著更大的彈性，創造力，和針對性。歡歌重視每一位用戶的參與感，不再像傳統KTV，總有個坐在角落的旁觀者。

歡歌憑藉玩法多樣、參與門檻低、交互性強、簡單易操作等特性，得到了K歌愛好者的追捧。“手機K歌就上歡歌”，超強大的曲庫，一鍵天籟音效，只要你愛唱歌，就能隨時找到志同道合的歌友，打造屬於自己的歌友圈。

“歡歌”：是手機KTV，也是虛擬社群。歡歌以「社群」作為出發點，將信息與資源打通。成為以“唱歌+社交”為主的“K歌社區“，賦予音樂更持久的生命力。不僅如此，歡歌也推出PK模式、評分模式、語音暢聊等基於音樂互動的社交玩法，打破了陌生人社交的壁壘，也為用戶創造了互動性極高的社區。在使用歡歌的過程中，隨著互動的增加，以共同的音樂曲風偏好為契機成為歌友，形成家族，讓自己的聲音被別人聽到，增粉互動，互相瞭解，足不出戶就能交朋友，也幫助了一些出門困難的"社恐"用戶打破交友困境。

幫助優秀創作者獲得收益



歡歌擁有著氛圍輕鬆的社區，通過合唱、在線K歌房、家族等社交場景，讓更多喜歡唱歌的人們參與進來，也讓有音樂才華的內容創作者通過評論、點讚、禮物打賞得到鼓勵與支持，從而讓他們在音樂追夢的道路上更持久的走下去。同時，歡歌能夠提供強大的技術支援，如錄音音效，MV拍攝等多種功能，幫助優秀的創作者，用更便捷的方式生產作品。

對於發佈作品的優質創作者。歡歌提供了大V認證板塊，讓個人價值創造途徑不再局限於傳統意義上的可變現技能，為K歌達人、MV創作達人、在線K歌房房主、家族族長、活動積極參與著等不同類型的創作者認證稱號，助力優秀達人成為意見領袖。





歡歌擁有海量用戶，對於創作者和音樂人而言，成為歡歌簽約創作者後即可提現歡鑽收益。同時獲得更多作品曝光，積累粉絲，成為歡歌“小網紅”。除了在線K歌房演唱打賞，平臺也有更多的機會讓創作者們受益。在這種流量支援下，歡歌創作者和音樂人們就可以進行不同形式的變現。

歡歌為創作者沉澱社交資產，為歌友們創造優質的內容社區。實現有內容、有粉絲的閉環生態。為更多創作者音樂人提供變現之路，為歡歌歌友們提供更優質的體驗。