台灣人超愛吃到飽？　內行曝「關鍵原因」：其實很划算

▲台灣吃到飽餐廳品項多元，深受民眾喜愛。（示意圖／記者黃士原攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣吃到飽餐廳品項多元，從火鍋、燒烤到高檔的海鮮牛排等應有盡有，深受民眾喜愛。不過，就有網友好奇，為什麼台灣的吃到飽如此盛行？貼文發出後，也隨即引發討論，更釣出內行人點出關鍵。

原PO在PTT八卦板指出，台灣吃到飽餐廳總是高朋滿座，但撇除店家批發的成本比較低，大部分人所吃的量，其實都不到自己花的價錢，讓他不禁好奇：「大家都在抗議低薪，那不是應該避免去光顧吃到飽的店嗎？為什麼要打自己的臉？有卦嗎？」

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貼文發出後，網友紛紛留言，「貪小便宜」、「摳門個性啊」、「什麼菜系品種都有，老少咸宜」、「其實吃得飽比一些單點便宜，東西也不差到哪」；也有人指出，吃到飽就是吃種類多，一間餐廳即可享用生魚片、熱炒、牛排等美食，「去外面一樣的錢，也沒辦法吃到這麼多，而且單點份量也太多」。

▲有網友指出，吃到飽餐廳能控制預算，其實很划算。（示意圖／記者黃士原攝）



此外，還有一位專業網友回文表示，吃到飽可以控制預算，「吃粗飽就找500元以上，吃CP值找500到1千之間，想吃好一點的食材就選1千以上，但不管怎麼吃，兩個人整晚2、3千就能搞定。」他指出，若是去高檔日料或牛排店，雖然食材比較高階，但花費就是無底洞，恐怕花5千都只能吃八分飽。

他也提到，如果跟自己開伙相比，吃飽到的價位更是划算許多，因為在家烤肉想吃高檔一點，光是食材就超過上千元，對比中價位的吃到飽實在划不來，「不過，不到500元的吃到飽反而最不划算，食材通常很差，冰品也是最低階，還不如買兩個雞腿便當和一碗豆花，還吃得比較盡興。」