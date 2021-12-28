　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人超愛吃到飽？　內行曝「關鍵原因」：其實很划算

▲吃得到螢烏賊與鮪魚！欣葉日本料理推30多道夏季料理　芒果也入菜。（圖／記者黃士原攝）

▲台灣吃到飽餐廳品項多元，深受民眾喜愛。（示意圖／記者黃士原攝）

記者郭卉寧／綜合報導

台灣吃到飽餐廳品項多元，從火鍋、燒烤到高檔的海鮮牛排等應有盡有，深受民眾喜愛。不過，就有網友好奇，為什麼台灣的吃到飽如此盛行？貼文發出後，也隨即引發討論，更釣出內行人點出關鍵。

原PO在PTT八卦板指出，台灣吃到飽餐廳總是高朋滿座，但撇除店家批發的成本比較低，大部分人所吃的量，其實都不到自己花的價錢，讓他不禁好奇：「大家都在抗議低薪，那不是應該避免去光顧吃到飽的店嗎？為什麼要打自己的臉？有卦嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文發出後，網友紛紛留言，「貪小便宜」、「摳門個性啊」、「什麼菜系品種都有，老少咸宜」、「其實吃得飽比一些單點便宜，東西也不差到哪」；也有人指出，吃到飽就是吃種類多，一間餐廳即可享用生魚片、熱炒、牛排等美食，「去外面一樣的錢，也沒辦法吃到這麼多，而且單點份量也太多」。

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗。（圖／記者黃士原攝）

▲有網友指出，吃到飽餐廳能控制預算，其實很划算。（示意圖／記者黃士原攝）

此外，還有一位專業網友回文表示，吃到飽可以控制預算，「吃粗飽就找500元以上，吃CP值找500到1千之間，想吃好一點的食材就選1千以上，但不管怎麼吃，兩個人整晚2、3千就能搞定。」他指出，若是去高檔日料或牛排店，雖然食材比較高階，但花費就是無底洞，恐怕花5千都只能吃八分飽。

他也提到，如果跟自己開伙相比，吃飽到的價位更是划算許多，因為在家烤肉想吃高檔一點，光是食材就超過上千元，對比中價位的吃到飽實在划不來，「不過，不到500元的吃到飽反而最不划算，食材通常很差，冰品也是最低階，還不如買兩個雞腿便當和一碗豆花，還吃得比較盡興。」

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
LIVE／空手道團染疫擴大？　指揮中心最新說明
揭《全明星》內幕！「某藝人18投0進」場邊冒重錄聲　網揪是他
吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的！　發片變告別
林靜儀拍桌影片曝光　疑耍官威「你們當我在這幹什麼？」
陽明山停車爆衝突！2人扭打一團　賓士哥抄球棒逆轉
尾牙吃漢來自助餐！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒答
米可白《屋簷下》遭潑水「內褲全濕」！　替酒駕父下跪道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全民最痛心「154隻走私貓被安樂死」！　動團公布2021十大動保事件

5年來不露臉仍吸293萬訂閱！　爆乳鋼琴女神「2大流量密碼」曝

碗筷擺面前才肯吃飯！他曝「公主病妻子日常」　網卻風向一面倒

台大清華也掛零！大學碩博班招生46科系沒人讀　公立18所上榜

台灣人超愛吃到飽？　內行曝「關鍵原因」：其實很划算

約啪啪被仙人跳…衰男「1原因」不敢報警　網全驚呼：太危險了兄弟

喜迎2022全台跨年活動懶人包　梁靜茹睽違12年再站上台北舞台

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

全民最痛心「154隻走私貓被安樂死」！　動團公布2021十大動保事件

5年來不露臉仍吸293萬訂閱！　爆乳鋼琴女神「2大流量密碼」曝

碗筷擺面前才肯吃飯！他曝「公主病妻子日常」　網卻風向一面倒

台大清華也掛零！大學碩博班招生46科系沒人讀　公立18所上榜

台灣人超愛吃到飽？　內行曝「關鍵原因」：其實很划算

約啪啪被仙人跳…衰男「1原因」不敢報警　網全驚呼：太危險了兄弟

喜迎2022全台跨年活動懶人包　梁靜茹睽違12年再站上台北舞台

與柯南破解新莊廟街古蹟、美食的秘密　上次沒搶到還有機會報名

根本不愛李靚蕾？命理師曝王力宏面相「有1問題」...預言離婚後下場

台灣人開車「日系選豐田、歐系選賓士」　最新調查驚見一門雙雄

台南朝野清廉除弊　查獲廠不實投標展現廉能風範

UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

疫情在家瘋連結！「成人用品外送」銷量飆　這2情趣神物賣最好

騎車不戴安全帽+拒繳國道通行費　屏東分署查封墓地抵償拍賣

防彈少年團3人中鏢新冠肺炎　Suga確診後發聲：我非常好！

美最神秘戰機！匿蹤轟炸機B-2遭Google地球捕捉　網驚：像外星太空船

陳柏惟、蔡其昌等8個服務處也違建？　國民黨公布照片

桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

雲林郵差遭比特犬咬傷！郵局「防犬神器」曝　他狂讚：沒有之一

封關倒數！指數漲近150點收18196　盤中、收盤雙創新高

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

選手家長揭假面！網揪「4疑點」挺瑞莎

「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

尾牙吃漢來！1人繳300「一堆女同事放棄」　內行秒懂

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

閨密變歸me！　只穿內褲揪男友床上玩她看傻

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙大獎」

命理師曝王力宏面相「有1問題」：離婚後超慘

台大清華也掛零！大學碩博班招生46系沒人讀

更多熱門

相關新聞

IKEA餐廳不便宜卻超常客滿！網曝2原因

IKEA餐廳不便宜卻超常客滿！網曝2原因

許多人去逛IKEA的時候，目的不一定是買居家用品，而是到餐廳享用一頓。就有人在PTT的Gossiping板上發文，問卦「為什麼IKEA的餐廳生意可以這麼好的八卦？」認為IKEA餐廳餐點的價格並不便宜，為何生意這麼好，「有這麼好吃嗎？我每次都只吃10元的霜淇淋而已。」

王品麻辣鍋吃到飽12/31試營運

王品麻辣鍋吃到飽12/31試營運

走訪嘉義　在地最「亮點」的餐廳

走訪嘉義　在地最「亮點」的餐廳

52元水餃吃到飽　他點100顆卻只吃餡

52元水餃吃到飽　他點100顆卻只吃餡

住宿餐飲業家數創5年新高　全國總計近17萬家「營業中」

住宿餐飲業家數創5年新高　全國總計近17萬家「營業中」

關鍵字：

吃到飽餐廳buffet划算便宜

讀者迴響

熱門新聞

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

快訊／瑞莎心碎首發聲！

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面