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走訪嘉義舌尖「有感」　在地最「亮點」的餐廳

圖、文／嘉義亮點旅店提供

寶島美食多，各地都不同。說到嘉義，你會想到什麼？如果只說得出雞肉飯和砂鍋魚頭，那你可得快來嘉義一遊！鄰近嘉義火車站的亮點旅店，自鉅陞國際開發以上櫃建商之姿接手後，率先將「有感建築」品牌理念導入，除了透過體貼用心的設計與服務，提供消費者最「有感」的住宿體驗，美食的部分也有感進化。旅店內三間各有特色的餐廳，提供道地及創意並陳的美食，讓你用味覺感受嘉義的魅力!旅店餐廳不只滿足旅客舌尖上的美味，更提供了當地老饕品嚐美食的首選，而「有感港點餐酒館」及「共感鍋品」更是在地聚餐宴客好所在，晚上的「亮點酒吧」是友人品酒談心最佳選擇。
▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲嘉義亮點旅店設有正宗道地的餐廳，不僅提供旅客滿足口蕾外，當地人聚餐宴客的好地方。

有感港點餐酒館 經典粵菜 現做港點 滿足有感

嘉義不只觀光資源豐富，也以美食之都的形象深植人心，各式小吃都有，卻少有港式餐廳，亮點旅店特別開設「有感港點餐酒館」，填補此口味上的空缺。聘請資歷超過25年、曾服務於五星飯店的兩位師傅，掌管港式熱炒及點心，在嘉義便能品嘗五星級的道地港式料理。

擁有香酥脆口感，鹹香辣勁道、鮮味十足的功夫「避風塘」菜式，以及耗時費工的廣式烤鴨，是正宗粵菜不可或缺的菜餚，也是有感港點餐酒館的招牌菜；港點則以蒸籠點心為主軸，使用新鮮食材全手工製作的正宗港式點心，吃得巧也吃得好，尤其內餡比例為師傅密藏特調的燒賣，在口感及紮實度上與眾不同，一入口便十分有感。來到這裡，不可不嘗師傅特別為亮點旅店設計的創意菜餚「雞肉飯煲飯」，結合嘉義雞肉飯的口味及港式煲飯做法，在傳統美食中吃出令人眼睛一亮的新滋味。住宿的旅客也可品嘗到師傅道地的手藝，套餐形式的早餐有港式粥品、手作港點的選擇，營養均衡的美味，讓身心靈皆獲得滿滿的能量。

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲▼由五星飯店師傅掌管港式熱炒及點心，在嘉義便能品嘗五星級的道地港式料理。

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

亮點酒吧 以茶入酒 嘉義市中心微醺有感

作為阿里山腳下的古城，嘉義的商業氣息並不濃厚，多數商家八九點便熄燈，到嘉義旅遊或洽公，夜晚在市中心想找地方放鬆喝個小酒，歡迎來「亮點酒吧」喝一杯！晚上九點後，有感港點餐酒館立刻變身為酒吧，為嘉義的夜生活增添新選擇。擁有近20年經驗，曾旅居北京、新加坡的調酒師，以阿里山的特色茶元素創造出具有嘉義在地滋味的亮點特調。位於亮點旅店前棟三樓的酒吧，與後棟的住宿不互相干擾，不論是出差或是親子旅遊，住宿在亮點旅店，免開車、免交通，輕鬆喝一杯再回房休息，讓你在嘉義緩慢愜意的步調中微醺有感，現在住宿還免費贈送一杯調酒。暮色降臨，來亮點酒吧用一杯調酒融入嘉義的夜色吧！

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲新加坡調酒師，以阿里山的特色茶元素創造出具有嘉義在地滋味的亮點特調。

食材升級 產地直送 共感鍋品 鮮美有感

台灣人四季都愛吃鍋，鉅陞將亮點旅店原有的鍋品餐廳重新打造為「共感鍋品」，因應後疫情時代減少碰觸的需求，增加用餐空間的隱密性及桌間的距離，提供消費者更舒適的用餐體驗。亮點旅店向來與嘉義文化在地有深厚的扣連，此次更利用嘉義地緣優勢，提升食材等級，使用在地時令盛產蔬果、漁港海鮮、優質肉品，新鮮物產產地直送。嚴格的食材及食安把關，搭配每日精心熬煮的高湯作為基底，在共感鍋品，一年四季都能品嘗到最豐盛鮮美的食物。延續原有餐廳的好口碑，共感鍋品在硬體軟體全面升級後，可望吸引二至三成的新饕客。

超大遊戲區 安全又隱密 親子餐廳 開心有感

身為近期台灣最「HOT」的親子飯店，亮點旅店深知爸媽的需求，不僅精心設計七種獨特「親子主題房型」，更打造全新兒童遊戲空間，讓孩子可以一站玩到底，在安全的獨立空間裡盡情放電。吸睛的大溜滑梯和球池、投影互動、遊戲機台以及多種益智玩具，動靜皆宜的遊戲空間除了可供住宿旅客使用，同時也屬於親子餐廳的場域。親子餐廳位於亮點旅店的後棟，需經過前棟的大廳櫃台及中庭才能到達，隱密性及安全性高，並配置清潔人員定時消毒，也有專人看顧孩童的安全。親子餐廳以輕食為主，還有提供免費網路，家長可帶孩子同前來，悠閒享受早午餐、下午茶，或是連上網路工作，小朋友在一旁的遊戲區盡情玩樂，家長們也能夠充份擁有自己的愜意時光。

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

▲▼亮點旅店內的親子餐廳提供輕食為主，旁邊設有遊戲區孩子能盡情玩樂，大人可悠閒在此享受早午餐、下午茶，才能讓旅程真正達到親子同樂。

▲嘉義亮點旅店。（圖／嘉義亮點旅店提供）

不管你是商務洽公或旅人，情侶或親子檔，快安排嘉義之行，帶著一家大小來「體驗有感、探索亮點」吧！而在地饕客更不能錯過，搶先體驗。

有感港點餐酒館
預約專線：（05）216-0386
地址：嘉義市西區仁愛路560號3F
營業時間：11:00-14:00 / 17:30-21:00 酒吧19:00-02:00
官網：https://bit.ly/3e7S0K0
 

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