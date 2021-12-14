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52元水餃吃到飽！他點100顆「卻只吃餡」　闆娘氣炸：包得很辛苦欸

▲▼ 吃水餃留下皮 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子到水餃吃到飽店消費，卻只吃餡料不吃皮。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸遼寧大連一家水餃店推出超佛心吃到飽，只要12元（人民幣，下同，約新台幣52元）任點任吃。10日當天一名男顧客來用餐，點了上百顆水餃但從頭到尾就「只吃內餡不吃皮」，懷孕的老闆娘瞬間怒火直飆，認為自己辛辛苦苦包的餃子被浪費。最終該名男子多付了一份錢才順利離開。

綜合陸媒報導，該間水餃店叫做「咱家良心水餃」，標榜「現包水餃」、「12元管飽」、「疫情不過絕不漲價」。10日當天店裡來了一名男客人，坐下後點了25顆一盤裝的餃子，點了多盤吃不停，最後一共吃了100多顆餃子。唐姓老闆多次問他是否吃得下，都得到肯定的答覆。

男子準備離開時，老闆上前準備整理桌面，卻發現剩下一堆餃子皮。看到自己辛苦包的餃子被這樣完食，店家氣得直接抓住男子質問，「為什麼吃水餃吃得這麼浪費？」

▲▼ 吃水餃留下皮 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男顧客生氣反問，「是不是玩不起，不是說12元管飽嗎？」 （圖／翻攝自澎湃新聞）

面對店家的怒火，男顧客振振有詞地反問，「是不是玩不起，不是說12元管飽嗎？」最後，他多付了一份餃子的錢才順利離開店內。

老闆也不滿表示，一般來店內消費的客人，多半吃個20、30顆餃子的很常見，胃口好一點的，吃個50到60顆餃子也是有，本來以為這麼上門點了上百顆餃子的客人很會吃，沒想到卻只吃餡料不吃餃子皮，等於浪費了一大半的餃子原料，他們花時間跟功夫包餃子很辛苦，實在不願意見到有人這麼浪費他們辛苦包的餃子。

據悉，這家水餃店的老闆原本從事酒店生意，因為競爭激烈和疫情等因素，改做平價快餐，而後為了節約成本，只包餃子和自己拌的一些涼菜，可以壓縮請專門廚師的人力成本，盡量將價錢回饋給消費者，才出現12元吃到飽水餃店。

當被問到這樣的店到底有沒有利潤？老闆表示，因合理控制人工成本，麵粉、蔬菜、肉類等批量採購，利潤還是有的，主要靠薄利多銷做口碑。目前在遼寧大連共開了三家店，正在尋找地址準備開第四家。

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