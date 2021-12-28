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5年來不露臉仍吸293萬訂閱！　爆乳鋼琴女神「2大流量密碼」曝

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P身材超好。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

網搜小組／鄺郁庭報導

以火辣身材、精湛琴藝走紅的YouTuber小P，經營鋼琴演奏頻道「Pan Piano」，日前卻收到侵權警告，甚至頻道恐怕被終止。沒想到隔沒幾天，小P就表示問題已經解決，讓網友直笑，「YT也怕信徒暴動！」就有網友忍不住問卦，「Pan Piano露奶沒露臉，就能幾百萬人訂閱？」意外曝光2大流量密碼。

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，提到「Pan Piano」目前來說，算是YouTube界中同性質競爭者中的「最強優圖柏（YouTuber）」，其他人的人氣似乎都無法與小P相比。但如果想看性感類型的照片或影片，網路上明明就很多，好奇小P為何沒露臉、只秀事業線，就能有幾百萬人訂閱？

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據悉，「Pan Piano」自2016年創立頻道，一直都是不露臉彈琴，而過去Pan在彈琴時，多以日常穿著入鏡，自從她換上cosplay服裝、化身角色演奏動漫主題曲，並露出深深事業線、纖腰或一雙美腿，白皙美膚馬上吸引眾人目光，訂閱數一路向上，目前已經來到293萬人訂閱。

▲小P的YouTube頻道擁有205萬人訂閱。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）

▲小P的YouTube頻道擁有293萬人訂閱。（圖／翻攝自Pan Piano YouTube）

貼文一出，就有網友紛紛在底下留言，「質感」、「不是低俗露」、「露太多的其實反而看了不舒服，cos類型的露不會特別感覺到低俗，還有就是身材好 不露臉」、「她的cos都很用心，當然又白又嫩的也好看」、「比她會彈鋼琴的沒她能露，比她能露的鋼琴比她弱，比她能cos沒人比她身材好。」

有老司機秒點出2大關鍵，其中一個就是「不露臉」這一點，另一個則是「cosplay很入戲」，「有幾個coser彈琴比他好的」、「她吃肥宅吃迷因而且因為不露臉，搞笑無下限，佛力沙、柯南犯人、索拉爾都能COS」、「就是沒露臉啊！你看一堆coser服裝再好，看到臉就被拉回現實，重點是沒露臉的」、「她COS真的有誠意，該到位都有到位。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P偶爾也會搞笑，連Cosplay柯南犯人都很到位。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

本站也曾報導《爆乳鋼琴YouTuber「別人學不來」！鐵粉曝關鍵1點：她就是那0.1%》，有網友認為，Pan會成功除了「瘦又奶大」、「動漫歌曲」、「會彈鋼琴」，更重要的，是因為小P是「少數」，「會彈鋼琴的女生已經是少數了、不會歧視動漫還會看動漫的女生又更少了。」

網友認為，光是上述2個條件就先篩掉超過99%的女生，最後1個關鍵點則是「在剩下不到0.1%裡面，又要找到身材比例+膚色白皙搭配完美的」，所以其他人才會很難搶進市場。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P的身材好得讓人直呼不科學。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

仔細看看Pan的影片，可以發現小P的好身材真的頗不科學，不只皮膚白皙滑嫩、毫無瑕疵，沒有贅肉的長腿超美，胸型也很好看，加上內凹的細腰，整個人又是小骨架的女生，一眼就激起人的保護慾，外加精湛的琴藝，確實萬人中也不見得找得到一個這樣的女琴手。

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