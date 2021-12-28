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選手、家長怒揭假面具！PTT揪「4疑點」秒捐500元：肯定挺瑞莎

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲瑞莎致力培訓體操選手，被封為「體操女神」。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

網搜小組／鄺郁庭報導

女星瑞莎近年自掏腰包，致力培訓體操選手，被封為「體操女神」，今（28日）卻遭爆正面形象「攏係假」，，旗下8位選手集體解約，瑞莎則在早上10點多心碎發聲。就有人在PTT的Gossiping回文，分析選手跟家長方的說法，「不說了，先贊助個500元給瑞莎。」對於指控，許多網友也都不買帳，紛紛挺瑞莎。

據《鏡週刊》報導，瑞莎遭指控給外界親民又為台灣韻律體操界盡心盡力的形象都是假的，不只簽訂契約不合理，也只是把小選手當宣傳工具，因此讓8位選手心寒集體解約。

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但就有網友質疑選手與家長的說法，首先是家長認為契約不合理、明顯把選手當工具，網友就反問，「你有合約，就拿出來給公眾評評理啊！誰知道你們契約內容是什麼？合不合理都你在說。」

至於選手指控被瑞莎當採訪背景陪襯，雜誌專訪還耗了一整天，原PO也質疑講得不清不楚，「採訪加拍照拍一整天，一整天是多久？三個小時？六個小時？九個小時？講清楚說明白。」

▲▼瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲網友紛紛留言挺瑞莎。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

還有一位「專業資深教練」指控瑞莎近20年沒接觸韻律體操，對教學是陌生的，平常都是基層教練負責教學，瑞莎就是找媒體塑造很會教學的形象，還說選手的才華是10多年的累積。對這樣的說詞，網友就更傻眼了，「不是耶！如果20年沒有接觸韻律體操，還能拿到兩金三銅，那瑞莎是百年難得一見的天才教練吧？」

而且該位資深教練的說法還有一個漏洞，「大多選手不是都是國中國小生嗎？國中、國小不是也才12-15歲左右？10多年累積是指在媽媽肚子就開始跳體操嗎？還是1-2歲就開始跳？我這時候才剛學會走路耶！」另外，他看了一下帳目，反而更心疼瑞莎，「慟！瑞莎一個月只領兩萬」、「自掏腰包兩百萬。」

網友不禁直嘆，「哇靠！人家都花了百萬投入，你花個幾萬栽培小孩子就在吵，難道要瑞莎包吃包住嗎？」忍不住捐款500元給瑞莎的「台灣韻律體操發展計畫」，「不說了，先贊助個500元給瑞莎。」

除了這位網友之外，也有別人回文，「疑點真的很多，家長既然已經知道『合約相當不合理，明顯將選手當工具』，當初為何還要簽約？合約相當不合理，為何還能這麼簡單的解約，不用付賠償金？連使用選手的照片都不行的合約，如何把選手本人當工具？」

貼文一出，許多人也紛紛留言挺瑞莎，「這帳目很清楚，採購內容多是用在選手上」、「如果證據這麼明確就不用匿名了」、「月領兩萬=斂財」、「鬥走瑞莎就可以……」、「瑞莎真的亂搞啊！體育界哪有這麼佛心的」、「帳目寫得這麼清楚 還在抹不清，瞎子吧」、「我是老公我也氣，月領兩萬教心酸的，結果還被說斂財」、「#只信瑞莎。」

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