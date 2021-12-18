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永恆的父愛　2021年勞工模範父親表揚溫馨登場

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年勞工模範父親表揚因疫情延後至年底辦理，表揚活動依往例在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，除了祝賀每位得獎的爸爸們，也表示一年365天都要讓爸爸開心，這次要讓得獎爸爸們的卓越事蹟讓市民知道，鼓舞大眾積極向上，讓大臺南「希望家園」更茁壯。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市總工會陳水林理事長、大台南總工會鄭山林理事長與陳美靜副理事長、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業總工會王財源理事長、台南市職業工會總工會黃江福理事長、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、議員林志展、陳碧玉、李偉智，市議會謝昇毅專門委員，特別到場為當選的勞工模範父親致上最高的敬意。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現年92歲的杜典爸爸是今年勞工模範父親最年長的得獎者，孝親扶幼，為了改善家境，從基層伙計做起，做事勤勉負責，用心提攜後進，並且樂善好施關懷扶助弱勢。育有4男2女，其中次子從事水電工作逾45年，在專業領域取得多項認證，深獲客戶及同業肯定，現任台南市電氣業職業工會理事長，擔任勞工局弱勢房屋修繕志工，捐贈弱勢愛心物資，與父親同樣樂於服務。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王有室爸爸現年85歲，為人修德守法、敦品善良，時常教導孩子精進工作專門技術，有能力必回饋社會。除了奮鬥事業、照顧家庭，亦非常關注社會弱勢，捐助勞工局弱勢房屋修繕材料費。育有4男，其中三子取得裝潢木工及模板乙級技術士證，參加2013宜蘭真功夫傳統技藝達人競賽獲得椅頭組佳作，榮獲106年度全國模範勞工，更擔任勞工局弱勢房屋修繕志工，犧牲假日為弱勢修屋，與父親同行良善之路。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市美容業職業工會志工受邀到現場幫得獎爸爸們打理儀容，讓每位勞工模範父親皆能帥氣登場接受表揚，見證最閃耀的時刻。今年度的獎牌意象為「父愛如山」，歌頌父德揚仁里，明道宏倫振家聲，圖樣為父親將孩子高高舉起，象徵孩子是父親永遠的寶貝，用強而有力的臂膀牢牢守護孩子長大。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場特別設置別出心裁的花藝牆供與會人員拍照留念，適逢聖誕佳節，花藝牆佈置主題以歡樂迎聖誕慶祝獲得勞工模範父親來呈現。父親猶如兒女的聖誕老公公，無私給予我們如繁星般的禮物，藉由這次的慶祝活動祝福天下的爸爸快樂平安！桌上的盆花也暗藏特殊意義，盆花集結許多種類的多肉植物，象徵爸爸耐操耐勞，有能耐撐起整個家庭，為家庭、社會勞心勞力，盆栽綠意盎然的擺設，也傳達對爸爸的感謝，祝福爸爸身體健康。▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年勞工模範父親當選人為杜典、郭炳林、王有室、王勝雄、吳慶男、許敦仁、陳江輝、廖清輝、黃財榮、徐謙祥、孫佳斌、李茂榮、戴徳籃、黃忠鑫、張文才、李正忠、李添旺、楊進二、鄭秋棟及蔡定哲先生共20名。

▲今年勞工模範父親表揚因疫情延後辦理，表揚活動在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，黃偉哲市長蒞臨現場頒獎，祝賀每位得獎的爸爸們。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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