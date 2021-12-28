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社會 社會焦點 保障人權

他喊酒駕「壓毀車、罰200萬」：人民公德心呢？都怪政府最簡單

記者陳俊宏／綜合報導

高雄38歲黃姓男子三度酒駕，撞上林姓一家四口造成1死3傷，再度引起酒駕修法的聲音。對此，桃園市前議員王浩宇喊出修法內容，獲得網友大讚。他也認為，台灣酒駕刑責在全球已經是中間偏嚴格，「那人民的公德心呢？什麼事情都怪政府最簡單。」

王浩宇27日在臉書說，「第一次酒駕維持原法條。第二次酒駕，車子直接公開壓爛，或需繳交100萬元罰款，禁止交保，坐牢三個月起跳。第三次酒駕，車子直接公開壓毀、罰款200萬元，判刑一年起跳。依此類推。」對此，有網友留言，「車子不一定是肇事者的」；王回，「那就不要借給會酒駕的人」。

▲▼高雄酒駕撞死慈母，黃子洋。（圖／翻攝臉書）

▲▼黃男遭收押未禁見。（圖／翻攝臉書、記者吳世龍攝）

▲▼三度酒駕男移送地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

王浩宇表示，習慣性亂丟菸蒂的人，就是會亂丟菸蒂，就算是最後亂丟要剁手手，他還是會亂丟菸蒂；酒駕也是一樣，今天再重的嚴刑峻法也解決不了酒駕的問題，世界各國目前為止都無法做到零酒駕肇事的目標。

王浩宇指出，如果前立委黃國昌有什麼可以做到零酒駕肇事的秘訣，歡迎提供政府參考，他一定會很支持，「如果只是罵罵政府、打打嘴砲，就請閉嘴吧！」他提到，酒駕傷亡人數從100年到109年降低了65%，政府當然要繼續努力，但咆哮是最沒有意義的方式。

▼酒駕男撞毀林姓一家四口幸福生活，媽媽傷重不治，爸爸及2名女兒輕重傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼遭酒駕男撞死，死者臉書曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

王浩宇說，酒駕當然不對，肇事殺人更過分，但問題是整天吵著要政府宣戰，請問人民的公德心在哪裡？台灣的酒駕嚴格度，包含酒精濃度標準、刑責，在全球都並不輕，應該說已經是中間偏嚴格。

王浩宇認為，那人民的公德心呢？什麼事情都怪政府最簡單，但重點是大家要互相提醒，酒後不要開車，否則就算唯一死刑又怎樣？共勉之。

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