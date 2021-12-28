酒駕撞1家4口「3斑馬線全沒紅綠燈」　他怒：走過半都沒人禮讓

記者黃翊婷／綜合報導

高雄三度酒駕男黃子洋26日駕駛BMW撞上一家4口，造成1死3重傷。事發影片曝光後，有眼尖網友發現，該路口並未設置紅綠燈，還有人前往實地勘查，確認3條斑馬線都沒有紅綠燈，進而掀起「車輛禮讓行人」的討論，連知名Podcast節目主持人股癌謝孟恭也在臉書PO文，「看了高雄酒駕影片，除了酒駕仔之外，畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓。」

▼▲范女一家人過馬路被酒駕的黃男撞飛。（圖／翻攝爆料公社）

有網友剛好錄到黃男酒駕撞上一家4口的瞬間，並提供給「爆料公社」，掀起眾人熱議。影片中，范女一家人等待車輛較少時，走在斑馬線上要過馬路，由林男及范女兩人走在左側，沒想到，在斑馬線中央等待其他車經過時，被黃男駕駛的BMW撞上，4人瞬間被撞飛，其中一人噴飛近兩層樓的高度；范女第一時間發現黃男的車輛駛來，她立刻舉起左手、後退保護身後的女兒，但不到1秒的時間就被撞上。

這起事件導致范女死亡，林男腳、肋骨、骨盆多處骨折，兩人15歲的女兒顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折，14歲的女兒頭部外傷、顱內出血。高雄地檢署訊後，認為黃男有殺人之不確定故意，涉犯《刑法》第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，並在27日晚間獲得高雄地院裁定羈押，但未禁見。

▼▲事發路口並未設置紅綠燈。（圖／翻攝自Google地圖）

此外，隨著事發畫面曝光，有眼尖網友發現，前金區河東路與國民街口，也就是事發路口，並未設置紅綠燈，還有PTT鄉民親自前往勘查，確認3條斑馬線都未設置紅綠燈，進而掀起對於「車輛禮讓行人」的討論。Podcast節目主持人股癌謝孟恭28日凌晨也在臉書PO文表示，看完高雄酒駕影片後，除了酒駕的黃男之外，「畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓。」希望有關單位嚴抓不禮讓行人的駕駛，如果人力不足，就交給檢舉達人，畢竟法規擺在那裡，沒有藉口可以不嚴格執行。

PTT鄉民們則分為兩派議論，一派認同該路口應該加設紅綠燈，「這路口有點大，正常會設號誌才對吧，當然禮讓是要沒錯」、「這個路口沒燈號有點怪」；另一派覺得該路口沒紅綠燈還算合理，況且就算設了，酒駕還是會照闖，「車流量不大可以不設紅綠燈」、「酒駕仔醉成那樣，這案子就算有燈也照闖吧」、「那個是考駕照用的，現實世界沒人會讓」、「（禮讓）是常識啊，但路上車都沒常識，我也不敢過」。

根據《道路交通管理處罰條例》第44條規定，「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。」雖然修正後的罰款金額相較於之前的600元以上、1800元以下還要高，但自2020年9月1日正式上路後，是否真的有達到強化對行人路權的保障，恐怕還有待觀察。

▼黃男被移送時一度腿軟。（圖／記者吳世龍攝）

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