為了160萬！五股惡煞持刀、電擊棒強押被害人　警衝現場攔車救人

▲警方到場喝令車上成員下車，並壓制犯嫌。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市五股區28日凌晨0時許，警方獲報新五路三段有一群人當街鬥毆，且疑似有人被擄走，警方獲報火速到場，發現犯嫌載著頭被打傷的被害人，準備開車離開。警方見狀立即攔車，喝令車上多人下車，並起出刀械及電擊棒。警方初步了解，被害人疑似日前與人有賭債糾紛，金額高達約160萬元，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪嫌偵辦。

▲顏男準備開車擄走被害人，車頂有踩踏凹陷痕跡，車椅上留有傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，張姓男子（27歲）日前因賭債，欠下顏姓男子（25歲）160萬元賭資，顏男竟找來林男（27歲）、何男（26歲）、林男（22歲）等人助陣，開車到新五路三段準備堵人要債，孰料張男見狀頑強抵抗，一群人在大馬路邊拉扯、叫囂，張男在混亂中遭人毆傷頭部，被一群人塞進白色轎車準備開走。

警方獲報，新五路三段有打架案件，甚至疑似有人將被擄走，警方立即調動快打部隊趕赴現場，發現犯嫌上車準備開離，於是利用警車攔住顏男去路，並喝令車上乘客下車，警方在乘客中發現有1人頭部冒血，細問之下驚覺該男子就是被害人，於是立即將犯嫌壓制逮捕，並通知救護車協助傷者就醫。

▲五股一名男子涉及債務糾紛，遭人強擄打傷，地面留下被害人的衣物及鞋子。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場採證、搜車後，在車上找到2把小刀及電擊棒，白色轎車車頂留下凹陷的腳踏痕跡，白色鈑金也沾上張男血跡，副駕駛座、後座的座椅上還有留有大片血跡，警方初步研判，張男是遭人徒手毆打成傷，造成頭部有明顯撕裂傷，已派員到醫院釐清案情，並調閱相關監視器畫面，追查其餘在逃犯嫌，全案將依聚眾鬥毆及傷害罪移送新北地檢偵辦。