虛擬貨幣商被搶58萬　當街被擄走畫面曝光！2人被抓剩主嫌在逃

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名從事虛擬貨幣的男子，從銀行領出現金58萬後，疑虛擬貨幣交易糾紛，遭到3人開車擄走搶走現金後丟包，警方隔天上午逮捕一名徐姓犯嫌，另一名羅嫌準備收拾行李逃去高雄時，被埋伏警方逮捕，目前追回贓款6萬多元，張姓主嫌仍在逃，但已被警方鎖定，將全力查緝到案。

▲張姓男子領58萬後，被3歹徒當街擄走 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，25歲張姓男子從事虛擬貨幣買賣，24日下午3時許，到三重區正義北路中國信託提領現金58萬，才走出門口，就被3名男子開車當場擄走；張男58萬元被洗劫一空，下午4時許被矇眼綑綁雙手丟包在中和區員山路，3名歹徒丟包後，立即將車還給租車行後逃逸。

警方當時獲報後以車追人，就在掌握車子動向到租車公司時，3名歹徒剛好還完車離開，讓警方撲空，25日上午11時許，循線在新莊逮捕25歲徐姓男子，起獲贓款4萬8000元；另一名25歲羅男看到犯行遭媒體揭露，晚間10時許，從三峽準備搭車逃往高雄，就在出門時，被埋伏的警員壓制逮捕，起獲贓款1萬2900元。

徐姓、羅姓犯嫌2人都有多項竊盜、毒品、詐欺及強盜等前科，他們向警方供稱，原本互不認識，是在逃的33歲張姓主嫌，雇用他們去處理工程糾紛，擄人討債後，分別獲得5萬元報酬，警方懷疑是虛擬貨幣交易糾紛，訊後依強盜罪將2人移送偵辦，並鎖定張姓主嫌全力追捕到案。

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▼警方循線逮捕2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）