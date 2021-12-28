海邊漂來「黏線香」密封紙箱...他好奇打開嚇傻：是要報警的案件

記者周偉承／綜合報導

在戲劇中，偶爾可以看到海邊漂來瓶中信或裝著神祕物品的箱子等劇情，現實生活中的海邊也時常可以發現來自各地的漂流物。一位日本網友日前到海邊釣魚時，偶然發現一個用膠帶密封的紙箱，在好奇心催使下，他打開紙箱確認內容物，卻沒想到箱裡的秘密比戲劇還讓人震驚，讓他立刻向警方報案。

▲紙箱不僅被用膠帶密封，旁邊還黏著燒過的線香。

「一到海邊就發現漂來這個東西」，平時喜愛釣魚的日本網友「わいあーる」日前前往海邊釣魚，發現一個被膠帶密封的紙箱，箱子上還黏著燒過的線香，散發出一種可疑的氣息，沒想到打開確認後，讓他驚嚇表示，「變成需要報警的案件了」，更直言裡面裝著很多「不妙的東西」。

▲受到驚嚇的原PO一開始只說裡面裝著許多「不妙的東西」。

原PO將整個過程跟照片陸續分享到推特上，引起不少關注，網友也紛紛詢問紙箱的內容物，「是藥物嗎」、「水葬嗎」、「到底是什麼」、「想看裡面」、「是人被分屍了嗎」。在網友的不斷提問下，原PO最後終於回覆紙箱中裝著的是「人的屍體」，立刻嚇壞所有在線等的網友們，而他也在警方到場鑑識後做了筆錄。

▲「是手腳或臉之類的嗎？」在網友的提問下，原PO也簡短回了句「嗯」證實對方說法。

原本抱著愉快的心情去釣魚，沒想到卻遇到了社會案件，甚至親眼目睹驚嚇的景象，而原PO隨後也分享了今年初自己老家才挖出未爆彈的事情，感嘆今年遇到太多衰事，面對網友們的關心，他也苦笑表示「自己的人生實在太過刺激了」。

