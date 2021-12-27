天冷來顆檳榔取暖卻要命　30歲男疑吃到「倒吊子」倒地猝死

記者陳雕文／新北報導

近期天氣冷颼颼，新北市中和區一名30歲男子26日晚間7點多，在家嚼著檳榔取暖，過沒多久突倒地不起，家屬見其已沒有呼吸心跳！嚇得急忙報案。救護人員到場進行CPR時，發現男子嘴裡的檳榔，趕緊取出並送醫急救，最後仍宣告不治，警、消人員懷疑，男子可能是吃到有檳榔王之稱的「倒吊子」。

▲民眾疑似誤食檳榔的「倒吊子」猝死。（圖／資料照）

●業者也看不出倒吊子

常吃檳榔的民眾表示，檳榔吃下去會有提神、身體發熱的效果，所以天氣冷就會想來一顆，但如果吃到倒吊子，會開始盜汗、覺得心跳超快。

據了解，一般正常的檳榔沿著枝串往下生長，唯獨倒吊子如同「倒立的檳榔」，反過來「頭下尾上」倒著生；200至250棵檳榔樹中，最多可能只有4顆，檳榔一離枝，外觀難以辨識，通常採摘時工人就會先摘除。

▲檳榔攤業者也看不出倒吊子外觀差異。（圖／資料照）

●案例層出不窮

倒吊子含有植物鹼（檳榔鹼）是一般檳榔2倍以上，成份特殊，也有稱「土產搖頭丸」，引發的亢奮效果因個人體質而異，有人冒冷汗慢慢代謝，也有人因為引發心律不整，嚴重至休克喪命。

檳榔業者指出，通常檳榔在產地採收時，農會都會挑選過濾，不會販售倒吊子給民眾，但過去仍有許多誤食死亡案例！比方2010年1月，一名29歲陳姓男子在元旦徹夜飲酒狂歡，隔天早上吃到檳榔王，盜汗驚喊「喔！吃到倒吊子」衝進廁所嘔吐後，痛苦倒地昏迷、尿失禁，最後送醫不治；2012年9月，38歲的龐玉龍退出職棒後，在台北市經營水果攤，未料竟在攤子前聊天時突然倒地，朋友懷疑就是誤食檳榔王引發猝死。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，植物鹼屬於神經毒素的一種，服用過量會引發心律不整，嚴重導致休克，中毒案例十分罕見，其中就屬倒吊子最多；雖然目前針對植物鹼沒有解毒劑，患者若中毒導致呼吸衰竭、休克，送醫後將插管、施打強心針急救。

▼常吃檳榔的民眾表示，檳榔吃下去會有提神、身體發熱的效果，天氣冷就會想來一顆。（圖／資料照）