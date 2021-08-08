東京奧運誰最賺？　《美聯社》曝「最大贏家」只有它

▲東京奧運延期1年，如今即將落幕。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

東京奧運將於8日落幕，本屆因受到疫情影響，不僅賽程延後1年，也不開放海內外旅客入場；官方公布成本高達154億美元（約新台幣4285億元），被認為是史上最貴的一屆，但門票收入卻幾乎掛0。《美聯社》分析，本屆奧運的最大贏家可能只有國際奧委會（IOC）。

報導指出，國際奧委會只要舉辦賽事，就能賺進30至40億美元的轉播權利金，即使是閉門賽也不受影響。此機構在本質上是體育和娛樂企業，近75％收入來自販售賽事轉播權，另外18%來自贊助商支持。

東奧官方指出，賽事延期1年就增加28億美元成本，而閉門賽卻損失約8億美元的門票收入，此開支缺口只能由東京都政府等政府機構填補。此外，日本贊助商原本一共投資33億美元廣告費用，之後卻公開抱怨閉門賽導致這些投資都被浪費了，豐田（Toyota）更因日本社會不滿疫情期間辦奧運，取消所有相關電視廣告。

▲東奧官方公布的支出成本高達154億美元。（圖／路透）



《美聯社》指出，奧運成本的計算與負責單位都非常模糊，以東奧為例，國際奧委會起初僅貢獻13億美元，在疫情後才又追加數億美元，其餘大部分資金都由日本納稅人埋單。最重要的是，奧運不僅成本高昂，也可能導致其他重要事務被迫擱置；數個日本政府審計機構直言，東奧真正支出可能是官方數據的2倍。

牛津大學學者弗比約格（Bent Flyvberg）表示，「國際奧委會與主辦城市沒有興趣追蹤成本」，因為此舉往往揭露尷尬的超支問題，過程冗長乏味，還必須持續爭論「奧運成本」的定義。美國體育經濟學學者馬得勝（Victor Matheson）說，「問題在於釐清哪些是奧運成本，哪些是一般基礎建設支出。有些支出本來就會產生，只是因為奧運而更快到來」。

▲體育經濟學家指出，舉辦奧運帶來的經濟效益微乎其微。（圖／路透社）



德國體育經濟學家曼尼西（Wolfgang Maennig）比喻，奧運就像為朋友舉辦一場盛大且揮霍的派對，希望每個人事後想起來開心又懷念，但帶來的經濟振興效果微乎其微，「經過30年的實證研究後，經濟學家們已經同意，奧運對於國家甚至區域收入、就業、稅收、旅遊等領域無法造成顯著正面影響」。

曼尼西解釋，舉辦奧運的真正利益在於其他面向，例如主場優勢以及更多獎牌、新的體育設施、提高國際知名度以及對於都市更新的快速決策等等。

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