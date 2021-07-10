　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧「閉門」賠慘了！門票已售363萬張　光退票恐損失230億

▲▼ 東京奧運,東奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運將於7月23日登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

東京奧運將於23日登場，如今卻因疫情升溫、東京4度進入緊急狀態，改採閉門賽。儘管如此，東奧已經售出363萬張門票，防疫成果依然未知，退費損失預估高達900億日圓（約新台幣230億元）；若之後因疫情爆發而必須取消，甚至可能立刻蒸發1.8兆日圓（約新台幣4600億元）預期收入。另外，此賽事的舉辦也將影響日本政壇走向。

日本政府、東京都政府、國際奧會、東奧組委會以及國際帕委會3月決定不開放外國旅客入境觀賽，6月將觀眾上限數訂為1萬人，9日凌晨卻緊急召開記者會，宣布東京、埼玉、千葉以及神奈川「1都3縣」賽事改採閉門方式進行。奧組委主席橋本聖子向購票民眾致歉，「這是為了防止疫情擴大，不得已才採取的措施」。

▲▼日本民眾反對東奧舉辦 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾反對東奧舉辦 。（圖／達志影像／美聯社）

經濟衝擊與成本

NHK、《路透社》及《富比士》等外媒報導，日本已經付出非常龐大的成本，因此不論如何都執意舉辦東奧。奧組會去年12月指出，奧運舉辦成本已達154億美元（約新台幣4.3兆元），其中包括延期1年增加的28億美元（約新台幣783億元）。若再加上後續開支，此金額如今恐怕更高。

日本原本期待透過大批外國遊客，重振經濟與旅遊觀光業，如今希望落空。野村綜合研究所（NRI）是日本最大經濟研究與諮詢公司，該機構近日發表報告指出，若完全取消奧運，將意味著失去1.8兆日圓預期收入；如果東奧演變成一場超級傳播者事件，需要再度宣布緊急狀態，經濟損失將更為慘烈。

此前，日本60多間公司支付30多億美元贊助東奧，由於賽事延期，又多支付2億美元延長契約，上述金額還不包括日本豐田（Toyota）、普利司通（Bridgestone）、Panasonic以及南韓三星電子與國際奧委會簽署、價值數億美元的頂級贊助商計畫。

轉播媒體也陷入困境，美國康卡斯特（Comcast）支付43.8億美元，買下奧運2014至2020年轉播權，子公司NBC環球此前已收取12.5億美金廣告費用，過去1年來也持續爭取贊助商支持。探索傳播（Discovery Communications）旗下擁有歐洲最大體育頻道Eurosport，他們已支付13億歐元，購買2018至2024年的奧運轉播權。

▲▼ 東京奧運,東奧 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運將於23日登場。（圖／達志影像／美聯社）

疫情未知數

日本累計81萬6594例、1萬4885人染疫死亡，尤其首都圈疫情令人擔憂。東京都疫情回升，連日確診數破2000例，將於12日起進入第四次緊急事態。專家警告，雖然目前病例集中首都圈，未來仍可能擴散全國，且最早於印度發現的Delta變異株將逐漸成為主要毒株。

儘管東奧已經延期1年，可行性卻持續受到質疑，因為日本起初接種進度緩慢，遠遠落後美國、英國、歐盟國家與一些亞洲鄰國，儘管如今每天近100萬人施打，完整接種率卻僅達17%左右，似乎仍不足以抵抗傳染力極強的Delta病毒。此外，來自各國的運動員也屢傳確診，即使閉門比賽，仍有疫情風險。

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

日本政壇

《共同社》報導，日本將於秋天舉行眾議院選舉，但執政黨自民黨雖在「前哨戰」東京都議會選舉勝出，席次卻未過半。首相菅義偉原本寄望透過奧運提升政府支持率，也深知若宣布緊急狀態，等於宣告奧運閉門舉辦，因此先前一直猶豫不決，最後在病例激增、專家警告及黨內外輿論之下，才終於妥協。

報導也引述消息人士說法指出，東奧在開幕前夕匆匆決定閉門舉行，地方政府起初意見分歧。據悉，東京都首先決定閉門，但另外3縣在防疫政策裡被規範為「重點措施」地區，而不是東京的「緊急事態宣言」，因此埼玉與神奈川縣都試圖在防疫規範之下尋求轉圜餘地，例如限制5000人以下入場，唯有千葉強烈同意閉門比賽。

大坪數也適用！Ecovacs掃拖機器人下殺6688元

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
「禁8月中元普渡」三級警戒726後恐再延長？指揮中心解答了
福原愛「夫妻開台灣珍奶店」夢想破滅！她爆下一步動向
情侶怒吵他失控走向河堤　下秒溺斃！女友曝：撿拖鞋
女星「無罩衝海邊」！樂PO美照：真的悶壞　真相笑翻
電風扇在貴什麼？　內行揭「價差關鍵」回不去了
3縣市急轉彎！全台僅2地可內用　「微解封懶人包」看這裡
蛋蛋長出詭異黑點！網看嚇呆「不敢吃了」 　內行揭原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「褐色碎屍」秒崩潰

暗殺者輕易進入官邸！海地總統刺殺案疑有內鬼　總統侍衛長遭查

打3劑保護力92%！古巴國產疫苗獲緊急使用授權　拉美第一支

搶領達爾文獎？南韓民眾趁4級警戒前「飛濟州島渡假」　海灘擠滿人

撞見媽媽激戰叔叔！6歲童失蹤3年…重啟調查揭「早被焚屍丟水溝」

「性愛太耗費精力」　俄羅斯衛生官員：打完疫苗應禁慾

美洲盃冠軍賽11日開打！巴西開放「7800名觀眾進場」

「在家穿眉環」嚴重感染！正妹臉腫像氣球　4度心臟驟停身亡

東奧「閉門」賠慘了！門票已售363萬張　光退票恐損失230億

暗殺海地總統17嫌出身「哥倫比亞軍人」　專家：這國傭兵最受歡迎

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「狠愛演」解散1年近況曝光！　牛排「流量破億」...網揭背後關鍵

新宿街頭「超巨大三花貓」出沒！逼真裸3D+4K高畫質...萌翻路人❤

命運捉弄？男孩踢球「神來一腳」 拖鞋噴飛進碗內...嗑飯叔超傻眼

光頭爸豔陽下「開天窗」行駛3hrs　下車頭頂曬傷紅通通...女兒超崩潰

微解封開放搓麻將？維持1.5M怎打？　小編實測「社交距離麻將」超崩潰

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「褐色碎屍」秒崩潰

暗殺者輕易進入官邸！海地總統刺殺案疑有內鬼　總統侍衛長遭查

打3劑保護力92%！古巴國產疫苗獲緊急使用授權　拉美第一支

搶領達爾文獎？南韓民眾趁4級警戒前「飛濟州島渡假」　海灘擠滿人

撞見媽媽激戰叔叔！6歲童失蹤3年…重啟調查揭「早被焚屍丟水溝」

「性愛太耗費精力」　俄羅斯衛生官員：打完疫苗應禁慾

美洲盃冠軍賽11日開打！巴西開放「7800名觀眾進場」

「在家穿眉環」嚴重感染！正妹臉腫像氣球　4度心臟驟停身亡

東奧「閉門」賠慘了！門票已售363萬張　光退票恐損失230億

暗殺海地總統17嫌出身「哥倫比亞軍人」　專家：這國傭兵最受歡迎

吳念庭雙安帶勝利打點！得點圈重回4成　西武終止5連敗　　

KEY曝光私下環保善舉！偷逛環保商店「店家事後才知」發文感謝

北市「逆時中」開放公托？　黃珊珊：老師打完疫苗考慮7／19解封

冰炫風吃到「爆漿」脆餅！　金髮妹吐出驚見「褐色碎屍」秒崩潰

禁8月中元普渡「三級警戒726後會再延」？指揮中心解答了

「偽」解封雙北爆假日出遊潮！新北宜蘭兩樣情　專家曝恐怖風險

玉山國家公園馬路「猴群佔領」　微解封防「路殺」遊客開慢點

辛度認為東奧羽球分組拿到上上籤　戴資穎帶大家祝福「衝吧」

電競大神許凱霸氣開撩告白！《你微笑時很美》被罵慘反越旺

手搖飲冰塊「黃金比例」　神人實測1招不走味：水會比較少

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

國際熱門新聞

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

姐煮飯多加1調味　10弟妹2天內全暴斃

母女在高速公路上大吵！15歲女「氣到跳車」遭輾斃

譚德塞：誰沒疫苗誰死

拜登想壓了！中美貨櫃運費飆漲1萬美元

研究：加州Epsilon變種恐使疫苗失效

即／微解封破滅！南韓激增1316例確診

代價好大！日媒爆福原愛3900萬豪宅沒了　還慘賠2億元　

暗殺海地總統刺客聲稱：只是想綁架

貧乳女接種輝瑞疫苗「升2罩杯」變大奶妹

他面試失敗　怒撕宣傳冊拼成梵谷名畫

13秒看他「鬆開懷裡女娃」接球神技　老爸的抉擇驚呆千萬人

飛夏威夷打疫苗機票超俗　原因曝光

美國商務部宣布制裁14家中國企業　涉種族滅絕

更多熱門

相關新聞

靶子隊3小將升級　將加入美國男籃熱身賽

靶子隊3小將升級　將加入美國男籃熱身賽

美國男籃為備戰此次東京奧運，近日將開啟連串熱身賽進行演練，根據美國媒體報導，本次入選俗稱「靶子隊」的陪練選拔隊成員中，就傳出包括馬刺小將強森、騎士主控加蘭德以及本季入選年度新秀第1隊的活塞前鋒貝伊，都將加入美國時間週六之熱身對抗賽。

日本九州降「破紀錄」豪雨！3縣急撤25萬人

日本九州降「破紀錄」豪雨！3縣急撤25萬人

「天才IT大臣」唐鳳代表台灣赴日出席東奧

「天才IT大臣」唐鳳代表台灣赴日出席東奧

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

南韓多間研究機構、軍火產業遭北韓駭客攻擊

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

日媒：唐鳳出席東奧　強化台日關係

關鍵字：

日韓要聞東京奧運

讀者迴響

熱門新聞

童仲彥嗆最美性博士：可以多交流

印度神童再預言！警告3件事：疫情反撲

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

《名偵探柯南》25年結局確定了！

跟女友吵架…高雄男「假裝跳河」下秒跌進大排！送醫不治

不當YouTuber了？愛莉莎莎：考到證照徹底轉行

爭「蘇打綠」商標　「魚丁糸」挨告結果出爐

台灣疫苗接種卡被打槍！　他打2劑AZ入境遭隔離14天

日男尬6妹還一起洗澡睡覺！正宮超淡定

女見男網友竟猝死！父心碎要公道

即／北市某公園驚見「男子上吊」！　警封鎖現場調查中

快訊／今增31本土病例、另增6死

即／不只中友百貨！一中商圈也有確診足跡

即／台中20多歲紅茶男小7買試劑自檢確診

更多

最夯影音

更多
醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰

醫護採檢到一半「全身癱軟被扛走」 烈日穿兔寶寶裝...他：用生命作戰
陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

陳意涵想撮合張鈞甯、阮經天！他秒拒：別鬧了　「50歲之約」曝光…大發為「身材」先救小天ＸＤ

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

被喊張菲媳婦8年、遭酸為錢結婚　翁馨儀不忍了：我不靠公公而活！

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

撿遺失物送警局！男子等20分鐘　問一句遭嗆：那你可以別撿東西

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面