1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，宣布自2022年1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。

指揮官陳時中表示，上週(12/20-12/26)境外移入病例數新增109例，相較12/13至12/19這一周新增62例，上升76%，且Omicron變異株增加迅速，截至今日已累計34例，感染國家以美國及英國較多，且我國已檢出多起境外移入病例為突破性感染，因此調整入境PCR規定。

對於違反前述規定之旅客，抵臺時將依傳染病防治法第58條、第69條規定及衛生福利部公告裁罰基準，處新臺幣一萬元至十五萬元罰鍰。另外，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並配合我國現行入境檢疫規定，及在臺檢疫期間應遵守防疫措施。

旅客所持「2日內COVID-19核酸檢驗報告」必須符合下列規範：

1. 以英文、中文或中英對照版本為原則。

2. 該報告可為紙本(正本/影本)或電子報告書形式。

3. 需採分子生物學核酸檢測，且應可審核登機者之護照姓名、出生年月日(或護照號碼)、疾病名稱、採檢日及報告日、核酸檢驗方法（包括PCR、Real-Time PCR及RT-PCR等）及判讀結果等。

4. 血清免疫學檢驗抗原或抗體，非屬核酸檢測，未符合本措施規範條件。

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▲PCR檢驗報告調整為2日內採檢。（圖／指揮中心提供）



▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）