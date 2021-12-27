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再三天抽iPhone13！「一年份衛生棉」天天12點限時抽

App活動小組／綜合報導

解悶妳的2022「一年份衛生棉」天天限時送！今天也別忘打開新聞雲App，準時12:00下注抽獎。本週四也將送出第一支加碼送的iPhone13，錯過這次就....等明年！XD

總價值4,644元一年份衛生棉天天豪送88名，中獎一次省一年開銷！（得獎名單請見本文末）

平日中午12:00~14:00，天天準時打開新聞雲App，從會員中心進入「全民搶寶」，使用東森幣下注即可參加，農曆年前天天有獎！

（＊新會員小訣竅：新會員綁定最多可即領1,188枚東森幣，即領即下注！）

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未得獎的會員也不用灰心，每次下注都有機會再抽iPhone13！第一梯次iPhone13將於12/30(四)抽出。

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【獎品怎麼送】

活動時間自12月20日(一)起，至2022年1月28日止，平日抽、假日換，總計3,750名幸運兒，獎品多到閃都閃不掉！

-

1.平日限時抽

平日天天限時下注，請於開放下注時間，打開新聞雲App，由會員中心進入「全民搶寶」活動。使用東森幣下注，就有機會抽中三大禮：

⏱限時12:00~13:00下注，抽「衛生棉一年份」大呵護。
⏱限時12:00~14:00下注，抽「兩包好體驗」享輕福。

提醒您，每次下注，都有機會抽iPhone13！每兩週就送出一支！

-

2.假日限量換

假日好康不間斷！每週六上架會員中心「好禮回饋區」，週週釋出150名以上。

趕快使用新聞雲App看新聞、存好東森幣，準時把好禮換回家！

＊App會員中心跑馬燈，會有上架時間提示喔。

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

【三步驟準備被呵護】

1.下載新聞雲App
【點我下載】

2.註冊ETtoday新聞雲會員

3.綁定東森購物會員帳號，新會員綁定後即獲得300東森幣，可開始下注、兌換。

（如無東森購物網帳號，請記得註冊喔！）

《解悶妳的2022》東購自營品涼感保養衛生棉抽獎活動

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小訣竅1：天天打開新聞雲App，登入、瀏覽、分享新聞，每天最多可再得60枚東森幣。
小訣竅2：留意會員中心跑馬燈，新會員專屬活動，可多領888枚東森幣！

12/20(一)起，至2022年1月28日，快下載ETtoday新聞雲App，加入三千幸運姊妹們的行列！


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--

※得獎人將會在App會員中心「我的兌換券」，收到得獎通知。

【12/24得獎名單】

12/24一年份衛生棉　得獎者：

臺北松山區 蔡興*
台中龍井區 呂和*
臺南佳里區 陳怡*
新北深坑區 呂小*
高雄路竹區 蘇桂*
臺中烏日區 魏婕*
基隆信義區 吳曉*
桃園大溪區 張加*

12/24量多型兩包　得獎者

基隆中正區 陳文*
新竹東區 紀美*
桃園平鎮區 周千*
新北中和區 陳虹*
桃園八德區 曾佳*
台中北屯區 黃詩*
基隆中正區 徐翠*
陳盈*
桃園中壢區 劉珅*
台中豐原區 林沛*
台中南屯區 廖詩*
新北貢寮區 羅煜*
台北士林區 林宜*
新北三重區 林秀*
彰化彰化市 陳芷*
桃園蘆竹區 黃雪*
台中豐原區 張家*
桃園平鎮區 賴秋*
桃園龜山區 郭羽*
雲林西螺鎮 蕭秀*
高雄鼓山區 陳盈*
新竹東區 姚靜*
台北大安區 曾宇*
基隆暖暖區 溫珮*
台南山上區 蕭育*
新北三重區 鄭惠*
高雄林園區 楊慧*
高雄鳥松區 廖婉*
臺南北區 蔡孟*
桃園平鎮區 劉淑*
花蓮花蓮市 莊紫*
新北瑞芳區 張淑*
新竹北區 彭婉*
嘉義東區 蔡宜*
台中東勢區 詹宸*
高雄新興區 徐雅*
臺南安平區 王雅*
臺北松山區 蘇玉*
彰化溪湖鎮 梁如*
臺北大安區 戴之*
台中潭子區 高子*
高雄大寮區 林瑋*
臺南永康區 鄭乃*
新北中和區 白逸*
新北三重區 趙慧*
雲林斗六市 陳怡*
台北萬華區 葉玉*
嘉義西區 洪雅*
台南官田區 李昕*
台南安平區 萬姵*
高雄小港區 李梅*
雲林虎尾鎮 賴湘*
新北新店區 楊麗*
新北永和區 李怡*
臺北信義區 王姵*
桃園中壢區 陳怡*
新北板橋區 李翊*
新北新莊區 王意*
台北北投區 廖小*
新北板橋區 張薾*
屏東屏東市 吳碧*
台南北門區 王靜*
臺中龍井區 陳春*
嘉義布袋鎮 沈萬*
嘉義西區 彭暄*
台北北投區 陳亮*
臺北中正區 孫婉*
新北板橋區 陳妙*
苗栗通霄鎮 黃子*
台北南港區 游淳*
高雄小港區 黃郁*
新北永和區 林紹*
新北永和區 蕭舒*
臺北南港區 葉昭*
桃園桃園區 游雅*
高雄三民區 鄭文*
高雄楠梓區 蕭美*
基隆信義區 鄧家*
雲林莿桐鄉 游芷*
台中西屯區 顏維*

--

【12/23得獎名單】

12/23一年份衛生棉　得獎者：

新北淡水區 LIN SHA CHI
花蓮吉安鄉 柯欣*
桃園龜山區 林依*
臺中西屯區 李亭*
臺北松山區 張偉*
新竹北區 彭婉*
新北板橋區 林建*
新北蘆洲區 蔡羽*

12/23量多型兩包　得獎者：

桃園桃園區 陳秋*
台中北屯區 張哲*
新北樹林區 黃婉*
彰化埤頭鄉 張逸*
臺北南港區 葉昭*
台北士林區 姚翔*
彰化田中鎮 鄭易*
高雄楠梓區 馬儷*
台東東河鄉 陳冠*
新北蘆洲區 林依*
雲林莿桐鄉 廖香*
雲林虎尾鎮 許恆*
台南新市區 劉書*
臺中后里區 林惠*
嘉義民雄鄉 劉棠*
臺北北投區 陳怡*
彰化秀水鄉 蘇億*
台北信義區 黃惠*
雲林虎尾鎮 廖昱*
臺中太平區 陳韋*
高雄鳳山區 歐巧*
新北八里區 黃*
花蓮吉安鄉 柯欣*
新北板橋區 王昶*
台南歸仁區 佘家*
高雄旗津區 許慈*
台中北屯區 林芳*
新北新店區 謝忠*
新北永和區 藍欣*
屏東屏東市 邱真*
新北五股區 許雅*
台中潭子區 陳美*
新北新莊區 廖昱*
新北土城區 莊淑*
臺南官田區 林顯*
新北板橋區 諶雅*
台北中山區 黃怡*
台中豐原區 林妤*
臺中西屯區 李亭*
苗栗頭份市 黃雅*
基隆七堵區 宋倢*
台中龍井區 楊雅*
高雄三民區 黃乙*
臺北大安區 李怡*
彰化員林市 柯欣*
台中東區 林君*
高雄鳳山區 鄭郁*
桃園楊梅區 黎睿*
高雄前鎮區 陳婉*
新北樹林區 吳敏*
新北板橋區 曾筠*
臺中大里區 蕭育*
基隆七堵區 許渝*
宜蘭壯圍鄉 林思*
台中大里區 林侑*
基隆安樂區 林東*
桃園桃園區 黃嘉*
新竹新豐鄉 陳鵲*
高雄橋頭區 謝惠*
屏東內埔鄉 劉一*
臺北北投區 吳紹*
高雄岡山區 蔡奇*
高雄鳳山區 王若*
雲林斗南鎮 陳右*
高雄左營區 Sih-Ji Hua
高雄旗山區 陳玉*
新北新莊區 林思*
新北新店區 顏瑜*
新北中和區 李雪*
新北新店區 江佳*
台北文山區 高筠*
台北松山區 康馨*
彰化田中鎮 謝孟*
台中大里區 吳沂*
台北大安區 張齡*
新北淡水區 莊泰*
彰化員林市 張鳳*
臺中市中區 蕭正*
基隆仁愛區 凌紫*
新北三峽區 楊景*

--

【12/22得獎名單】

12/22一年份衛生棉　得獎者：

台北大同區 蔡宜*
新竹竹北市 林佳*
新北新莊區 王麗*
雲林斗南鎮 陳右*
新北永和區 孔沁*
彰化員林市 陳星*
嘉義朴子市 郭婉*
新北五股區 曾至*


12/22量多型兩包　得獎者：

新竹竹北市 李佩*
新北板橋區 曹詠*
台北萬華區 呂礎*
新北板橋區 侯瑞*
嘉義東區 黃冠*
臺南永康區 蘇怡*
新北蘆洲區 蔡沛*
新北泰山區 黃耀*
桃園觀音區 許孆*
雲林臺西鄉 李漢*
桃園平鎮區 劉秉*
新北板橋區 林雅*
臺北大安區 施孟*
臺北信義區 黃書*
嘉義水上鄉 蔡錦*
高雄楠梓區 林曉*
臺北士林區 宋明*
高雄小港區 邱雪*
雲林虎尾鎮 許哲*
桃園八德區 周介*
台南新市區 吳珮*
臺北大安區 張婉*
桃園中壢區 謝延*
南投竹山鎮 林家*
臺南安平區 蔡佩*
新北土城區 林淑*
新北林口區 劉雅*
雲林大埤鄉 黃瑩*
台中沙鹿區 蔣汶*
嘉義東區 林麗*
新北中和區 陳瑞*
屏東東港鎮 蔡麗*
新北永和區 孔沁*
臺南安南區 鄭怡*
桃園中壢區 林玉*
臺中太平區 陳秀*
嘉義東區 黃淑*
高雄小港區 伍豐*
新北土城區 鄭庭*
臺北大同區 楊茂*
台中豐原區 蔡秀*
桃園平鎮區 蘇素*
桃園中壢區 王士*
桃園中壢區 顏譯*
臺中大里區 劉靜*
臺北士林區 鍾政*
新北板橋區 林裕*
新北土城區 林玉*
新竹竹北市 林佳*
彰化北斗鎮 許宮*
臺中大甲區 張嫆*
新北鶯歌區 樊書*
雲林斗南鎮 廖得*
桃園大園區 蔡宜*
新北三峽區 蘇候*
臺南安南區 許瑞*
新北汐止區 李元*
臺北文山區 劉家*
台北萬華區 高樹*
桃園大園區 陳淑*
台北文山區 陳上*
臺中太平區 蔡雅*
苗栗三義鄉 何昌*
臺北中正區 萬心*
新北樹林區 林書*
桃園中壢區 李東*
桃園中壢區 陳明*
高雄鳳山區 黃竑*
苗栗苗栗市 劉錦*
台中大雅區 宋倩*
新北新莊區 王麗*
新北汐止區 劉智*
臺北中山區 郭秀*
苗栗銅鑼鄉 邱仲*
台北士林區 黃美*
台中沙鹿區 蔣汶*
雲林虎尾鎮 許庭*
新北新莊區 潘祈*
桃園大園區 蔣玠*
高雄鼓山區 陳忠*

--

【12/21得獎名單】

12/21一年份衛生棉　得獎者：

臺北士林區 鍾政*
新北三峽區 徐瑋*
台南安南區 黃琨*
桃園蘆竹區 陳亞*
臺南永康區 江家*
台中南屯區 王思*
新北板橋區 江婉*
台南南區 葉怡*

12/21量多型兩包　得獎者：

新北板橋區 林建*
新北新莊區 張瑜*
臺中南區 陳職*
台北信義區 簡至*
彰化溪州鄉 宋宜*
新北板橋區 洪璿*
桃園龜山區 謝旻*
桃園蘆竹區 黃雅*
南投名間鄉 李佳*
南投草屯鎮 楊傑*
嘉義民雄鄉 林佳*
高雄三民區 陳姿*
高雄旗山區 張譯*
高雄三民區 陳慧*
基隆中山區 林姿*
桃園中壢區 黃惠*
高雄三民區 張文*
桃園中壢區 梁博*
桃園楊梅區 陳宥*
新北蘆洲區 李志*
南投水里鄉 謝小*
臺北中山區 王智*
嘉義朴子市 陳慧*
桃園八德區 林執*
桃園新屋區 陳明*
臺中大里區 林漢*
新竹東區 徐志*
桃園中壢區 賴彥*
桃園中壢區 莊佳*
新北樹林區 吳鈺*
新北三峽區 徐瑋*
台南麻豆區 李婉*
臺北中山區 李彥*
宜蘭宜蘭市 陳孟*
台北士林區 林佳*
新北土城區 呂蓓*
新北新莊區 贺*
新北中和區 謝騏*
台南永康區 陳思*
新北三重區 陳怡*
台中西屯區 劉惠*
台中西屯區 洪偉*
臺南永康區 江家*
苗栗頭份市 饒育*
台北松山區 陳惠*
台中大里區 陳怡*
彰化田尾鄉 李佩*
桃園平鎮區 姜庭*
桃園大園區 許譯*
台北松山區 張哲*
新北板橋區 老嘉*
新北泰山區 周芳*
新北板橋區 林揚*
屏東內埔鄉 曾俐*
嘉義布袋鎮 蕭雅*
台南永康區 廖曉*
台北大安區 樓羿*
台北信義區 李盛*
新竹竹北市 彭資*
桃園中壢區 梁博*
新北中和區 薛薌*
新北土城區 高欣*
彰化永靖鄉 江惠*
桃園龍潭區 王泳*
新竹竹北市 苗書*
彰化彰化市 楊嬿*
桃園桃園區 黃彥*
台中南屯區 王思*
高雄三民區 Sun Che
新北鶯歌區 陳淑*
新北蘆洲區 黃筠*
桃園桃園區 吳孟*
桃園大園區 許妍*
高雄岡山區 陳淑*
新北土城區 吳佳*
臺南下營區 曾美*
新北板橋區 郭庭*
臺南安平區 蔡佩*
臺北松山區 洪宜*
彰化鹿港鎮 江筑*

--

【12/20得獎名單】

12/20一年份衛生棉　得獎者：

基隆中山區 張閔*
苗栗縣苗栗市 方美*
台中石岡區 郭美*
基隆安樂區 林沚*
南投名間鄉 林呈*
桃園市桃園區 謝佩*
新北三重區 鐘辰*
桃園大園區 張慧*


12/20量多型兩包　得獎者：

高雄前鎮區 湯琬*
新北土城區 林玉*
宜蘭冬山鄉 徐美*
高雄左營區 廖亭*
桃園蘆竹區 林佩*
桃園中壢區 柯筠*
桃園中壢區 戴惠*
新北汐止區 林榆*
台中北屯區 陳姿*
苗栗苗栗市 方美*
台南仁德區 胡怡*
新北三重區 林采*
臺南佳里區 黃琪*
彰化員林市 呂惠*
新北中和區 張瓊*
基隆安樂區 葛昕*
新北三重區 高瑞*
金門金城鎮 鄧世*
新北新莊區 陳艷*
新北新莊區 陳又*
金門金寧鄉 翁芷*
新北汐止區 張雅*
臺北文山區 朱依*
台中神岡區 王筱*
新北土城區 方旨*
台南東區 陳盈*
基隆安樂區 林沚*
張瓊*
高雄鳳山區 陳怡*
新北三重區 高瑞*
新竹竹北市 林美*
高雄前鎮區 顏妙*
新北樹林區 王綾*
高雄前鎮區 林小*
桃園平鎮區 陳芝*
新北林口區 蔡佩*
台北文山區 姜佩*
新北三重區 李美*
台中石岡區 郭美*
新北三重區 陳怡*
臺中龍井區 林玟*
嘉義朴子市 陳英*
新竹湖口鄉 江秋*
新竹香山區 蔡晴*
高雄小港區 賴*
彰化員林市 施伯*
苗栗竹南鎮 鄭蕙*
新北新莊區 李祖*
新北板橋區 吳凌*
新北五股區 邱皓*
台中大甲區 王英*
台北中正區 陳宜*
臺北萬華區 陳怡*
台北北投區 吳秀*
苗栗竹南鎮 鍾智*
新北板橋區 游志*
新北汐止區 林美*
新北土城區 林淑*
苗栗竹南鎮 林家*
新北永和區 藍憶*
高雄仁武區 李真*
新北蘆洲區 柯諭*
臺北中山區 王智*
花蓮光復鄉 吳怡*
新北土城區 楊順*
臺南安南區 林莠*
彰化社頭鄉 黃泓*
台南中西區 張玉*
台中北屯區 葉玟*
臺北松山區 蔡雁*
台南南區 葉怡*
桃園桃園區 謝佩*
高雄鼓山區 黃御*
台南安南區 郭富*
臺中大里區 林佩*
臺中北區 楊淑*
高雄左營區 陳詒*
臺中清水區 白欽*
臺南南區 鐘曉*
新北三重區 張妙*

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