「一年份衛生棉」大放送！　點擊加碼抽iPhone 13

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是你得獎了嗎？「解悶妳的2022」東森涼感保養衛生棉一年份大方送！活動首日已開出88名得獎者，8名幸運兒抱回「一年份衛生棉」，80名獲得「量多型衛生棉」兩包。（得獎名單請見本文末）

平日中午12:00~13:00，天天準時打開新聞雲App，從會員中心進入「全民搶寶」，使用東森幣下注即可參加，農曆年前天天有獎！

未得獎的會員也不用灰心，每次下注都有機會再抽iPhone13！第一梯次iPhone13將於12/30(四)抽出。

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【獎品怎麼送】

活動時間自12月20日(一)起，至2022年1月28日止，平日抽、假日換，總計3,750名幸運兒，獎品多到閃都閃不掉！

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1.平日限時抽

平日天天限時下注，請於開放下注時間，打開新聞雲App，由會員中心進入「全民搶寶」活動。使用東森幣下注，就有機會抽中三大禮：

⏱限時12:00~13:00下注，抽「衛生棉一年份」大呵護。

⏱限時12:00~14:00下注，抽「兩包好體驗」享輕福。

提醒您，每次下注，都有機會抽iPhone13！每兩週就送出一支！

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2.假日限量換

假日好康不間斷！每週六上架會員中心「好禮回饋區」，週週釋出150名以上。

趕快使用新聞雲App看新聞、存好東森幣，準時把好禮換回家！

＊App會員中心跑馬燈，會有上架時間提示喔。

【三步驟準備被呵護】

1.下載新聞雲App

【點我下載】

2.註冊ETtoday新聞雲會員

3.綁定東森購物會員帳號，新會員綁定後即獲得300東森幣，可開始下注、兌換。

（如無東森購物網帳號，請記得註冊喔！）

小訣竅1：天天打開新聞雲App，登入、瀏覽、分享新聞，每天最多可再得60枚東森幣。

小訣竅2：留意會員中心跑馬燈，新會員專屬活動，可多領888枚東森幣！

12/20(一)起，至2022年1月28日，快下載ETtoday新聞雲App，加入三千幸運姊妹們的行列！



【點我下載】

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【12/20得獎名單】

※得獎人將會在App會員中心「我的兌換券」，收到得獎通知。

一年份衛生棉 得獎者：

基隆中山區 張閔*

苗栗縣苗栗市 方美*

台中石岡區 郭美*

基隆安樂區 林沚*

南投名間鄉 林呈*

桃園市桃園區 謝佩*

新北三重區 鐘辰*

桃園大園區 張慧*



量多型兩包 得獎者：

高雄前鎮區 湯琬*

新北土城區 林玉*

宜蘭冬山鄉 徐美*

高雄左營區 廖亭*

桃園蘆竹區 林佩*

桃園中壢區 柯筠*

桃園中壢區 戴惠*

新北汐止區 林榆*

台中北屯區 陳姿*

苗栗苗栗市 方美*

台南仁德區 胡怡*

新北三重區 林采*

臺南佳里區 黃琪*

彰化員林市 呂惠*

新北中和區 張瓊*

基隆安樂區 葛昕*

新北三重區 高瑞*

金門金城鎮 鄧世*

新北新莊區 陳艷*

新北新莊區 陳又*

金門金寧鄉 翁芷*

新北汐止區 張雅*

臺北文山區 朱依*

台中神岡區 王筱*

新北土城區 方旨*

台南東區 陳盈*

基隆安樂區 林沚*

張瓊*

高雄鳳山區 陳怡*

新北三重區 高瑞*

新竹竹北市 林美*

高雄前鎮區 顏妙*

新北樹林區 王綾*

高雄前鎮區 林小*

桃園平鎮區 陳芝*

新北林口區 蔡佩*

台北文山區 姜佩*

新北三重區 李美*

台中石岡區 郭美*

新北三重區 陳怡*

臺中龍井區 林玟*

嘉義朴子市 陳英*

新竹湖口鄉 江秋*

新竹香山區 蔡晴*

高雄小港區 賴*

彰化員林市 施伯*

苗栗竹南鎮 鄭蕙*

新北新莊區 李祖*

新北板橋區 吳凌*

新北五股區 邱皓*

台中大甲區 王英*

台北中正區 陳宜*

臺北萬華區 陳怡*

台北北投區 吳秀*

苗栗竹南鎮 鍾智*

新北板橋區 游志*

新北汐止區 林美*

新北土城區 林淑*

苗栗竹南鎮 林家*

新北永和區 藍憶*

高雄仁武區 李真*

新北蘆洲區 柯諭*

臺北中山區 王智*

花蓮光復鄉 吳怡*

新北土城區 楊順*

臺南安南區 林莠*

彰化社頭鄉 黃泓*

台南中西區 張玉*

台中北屯區 葉玟*

臺北松山區 蔡雁*

台南南區 葉怡*

桃園桃園區 謝佩*

高雄鼓山區 黃御*

台南安南區 郭富*

臺中大里區 林佩*

臺中北區 楊淑*

高雄左營區 陳詒*

臺中清水區 白欽*

臺南南區 鐘曉*

新北三重區 張妙*