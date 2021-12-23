「一年份衛生棉」限時送　三千好禮還抽iPhone 13

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東森涼感保養衛生棉一年份大方送，下注還加碼抽iPhone13！活動進行三天，已有264名幸運兒中獎，天天88份好禮持續送，就等你來拿！（得獎名單請見本文末）

平日中午12:00~14:00，天天準時打開新聞雲App，從會員中心進入「全民搶寶」，使用東森幣下注即可參加，農曆年前天天有獎！

（＊新會員小訣竅：新會員綁定最多可即領1,188枚東森幣，即領即下注！）

未得獎的會員也不用灰心，每次下注都有機會再抽iPhone13！第一梯次iPhone13將於12/30(四)抽出。

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【獎品怎麼送】

活動時間自12月20日(一)起，至2022年1月28日止，平日抽、假日換，總計3,750名幸運兒，獎品多到閃都閃不掉！

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1.平日限時抽

平日天天限時下注，請於開放下注時間，打開新聞雲App，由會員中心進入「全民搶寶」活動。使用東森幣下注，就有機會抽中三大禮：

⏱限時12:00~13:00下注，抽「衛生棉一年份」大呵護。

⏱限時12:00~14:00下注，抽「兩包好體驗」享輕福。

提醒您，每次下注，都有機會抽iPhone13！每兩週就送出一支！

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2.假日限量換

假日好康不間斷！每週六上架會員中心「好禮回饋區」，週週釋出150名以上。

趕快使用新聞雲App看新聞、存好東森幣，準時把好禮換回家！

＊App會員中心跑馬燈，會有上架時間提示喔。

【三步驟準備被呵護】

1.下載新聞雲App

【點我下載】

2.註冊ETtoday新聞雲會員

3.綁定東森購物會員帳號，新會員綁定後即獲得300東森幣，可開始下注、兌換。

（如無東森購物網帳號，請記得註冊喔！）

小訣竅1：天天打開新聞雲App，登入、瀏覽、分享新聞，每天最多可再得60枚東森幣。

小訣竅2：留意會員中心跑馬燈，新會員專屬活動，可多領888枚東森幣！

12/20(一)起，至2022年1月28日，快下載ETtoday新聞雲App，加入三千幸運姊妹們的行列！



【點我下載】

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※得獎人將會在App會員中心「我的兌換券」，收到得獎通知。

【12/22得獎名單】

12/22一年份衛生棉 得獎者：

台北大同區 蔡宜*

新竹竹北市 林佳*

新北新莊區 王麗*

雲林斗南鎮 陳右*

新北永和區 孔沁*

彰化員林市 陳星*

嘉義朴子市 郭婉*

新北五股區 曾至*



12/22量多型兩包 得獎者：

新竹竹北市 李佩*

新北板橋區 曹詠*

台北萬華區 呂礎*

新北板橋區 侯瑞*

嘉義東區 黃冠*

臺南永康區 蘇怡*

新北蘆洲區 蔡沛*

新北泰山區 黃耀*

桃園觀音區 許孆*

雲林臺西鄉 李漢*

桃園平鎮區 劉秉*

新北板橋區 林雅*

臺北大安區 施孟*

臺北信義區 黃書*

嘉義水上鄉 蔡錦*

高雄楠梓區 林曉*

臺北士林區 宋明*

高雄小港區 邱雪*

雲林虎尾鎮 許哲*

桃園八德區 周介*

台南新市區 吳珮*

臺北大安區 張婉*

桃園中壢區 謝延*

南投竹山鎮 林家*

臺南安平區 蔡佩*

新北土城區 林淑*

新北林口區 劉雅*

雲林大埤鄉 黃瑩*

台中沙鹿區 蔣汶*

嘉義東區 林麗*

新北中和區 陳瑞*

屏東東港鎮 蔡麗*

新北永和區 孔沁*

臺南安南區 鄭怡*

桃園中壢區 林玉*

臺中太平區 陳秀*

嘉義東區 黃淑*

高雄小港區 伍豐*

新北土城區 鄭庭*

臺北大同區 楊茂*

台中豐原區 蔡秀*

桃園平鎮區 蘇素*

桃園中壢區 王士*

桃園中壢區 顏譯*

臺中大里區 劉靜*

臺北士林區 鍾政*

新北板橋區 林裕*

新北土城區 林玉*

新竹竹北市 林佳*

彰化北斗鎮 許宮*

臺中大甲區 張嫆*

新北鶯歌區 樊書*

雲林斗南鎮 廖得*

桃園大園區 蔡宜*

新北三峽區 蘇候*

臺南安南區 許瑞*

新北汐止區 李元*

臺北文山區 劉家*

台北萬華區 高樹*

桃園大園區 陳淑*

台北文山區 陳上*

臺中太平區 蔡雅*

苗栗三義鄉 何昌*

臺北中正區 萬心*

新北樹林區 林書*

桃園中壢區 李東*

桃園中壢區 陳明*

高雄鳳山區 黃竑*

苗栗苗栗市 劉錦*

台中大雅區 宋倩*

新北新莊區 王麗*

新北汐止區 劉智*

臺北中山區 郭秀*

苗栗銅鑼鄉 邱仲*

台北士林區 黃美*

台中沙鹿區 蔣汶*

雲林虎尾鎮 許庭*

新北新莊區 潘祈*

桃園大園區 蔣玠*

高雄鼓山區 陳忠*

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【12/21得獎名單】

12/21一年份衛生棉 得獎者：

臺北士林區 鍾政*

新北三峽區 徐瑋*

台南安南區 黃琨*

桃園蘆竹區 陳亞*

臺南永康區 江家*

台中南屯區 王思*

新北板橋區 江婉*

台南南區 葉怡*

12/21量多型兩包 得獎者：

新北板橋區 林建*

新北新莊區 張瑜*

臺中南區 陳職*

台北信義區 簡至*

彰化溪州鄉 宋宜*

新北板橋區 洪璿*

桃園龜山區 謝旻*

桃園蘆竹區 黃雅*

南投名間鄉 李佳*

南投草屯鎮 楊傑*

嘉義民雄鄉 林佳*

高雄三民區 陳姿*

高雄旗山區 張譯*

高雄三民區 陳慧*

基隆中山區 林姿*

桃園中壢區 黃惠*

高雄三民區 張文*

桃園中壢區 梁博*

桃園楊梅區 陳宥*

新北蘆洲區 李志*

南投水里鄉 謝小*

臺北中山區 王智*

嘉義朴子市 陳慧*

桃園八德區 林執*

桃園新屋區 陳明*

臺中大里區 林漢*

新竹東區 徐志*

桃園中壢區 賴彥*

桃園中壢區 莊佳*

新北樹林區 吳鈺*

新北三峽區 徐瑋*

台南麻豆區 李婉*

臺北中山區 李彥*

宜蘭宜蘭市 陳孟*

台北士林區 林佳*

新北土城區 呂蓓*

新北新莊區 贺*

新北中和區 謝騏*

台南永康區 陳思*

新北三重區 陳怡*

台中西屯區 劉惠*

台中西屯區 洪偉*

臺南永康區 江家*

苗栗頭份市 饒育*

台北松山區 陳惠*

台中大里區 陳怡*

彰化田尾鄉 李佩*

桃園平鎮區 姜庭*

桃園大園區 許譯*

台北松山區 張哲*

新北板橋區 老嘉*

新北泰山區 周芳*

新北板橋區 林揚*

屏東內埔鄉 曾俐*

嘉義布袋鎮 蕭雅*

台南永康區 廖曉*

台北大安區 樓羿*

台北信義區 李盛*

新竹竹北市 彭資*

桃園中壢區 梁博*

新北中和區 薛薌*

新北土城區 高欣*

彰化永靖鄉 江惠*

桃園龍潭區 王泳*

新竹竹北市 苗書*

彰化彰化市 楊嬿*

桃園桃園區 黃彥*

台中南屯區 王思*

高雄三民區 Sun Che

新北鶯歌區 陳淑*

新北蘆洲區 黃筠*

桃園桃園區 吳孟*

桃園大園區 許妍*

高雄岡山區 陳淑*

新北土城區 吳佳*

臺南下營區 曾美*

新北板橋區 郭庭*

臺南安平區 蔡佩*

臺北松山區 洪宜*

彰化鹿港鎮 江筑*

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【12/20得獎名單】

12/20一年份衛生棉 得獎者：

基隆中山區 張閔*

苗栗縣苗栗市 方美*

台中石岡區 郭美*

基隆安樂區 林沚*

南投名間鄉 林呈*

桃園市桃園區 謝佩*

新北三重區 鐘辰*

桃園大園區 張慧*



12/20量多型兩包 得獎者：

高雄前鎮區 湯琬*

新北土城區 林玉*

宜蘭冬山鄉 徐美*

高雄左營區 廖亭*

桃園蘆竹區 林佩*

桃園中壢區 柯筠*

桃園中壢區 戴惠*

新北汐止區 林榆*

台中北屯區 陳姿*

苗栗苗栗市 方美*

台南仁德區 胡怡*

新北三重區 林采*

臺南佳里區 黃琪*

彰化員林市 呂惠*

新北中和區 張瓊*

基隆安樂區 葛昕*

新北三重區 高瑞*

金門金城鎮 鄧世*

新北新莊區 陳艷*

新北新莊區 陳又*

金門金寧鄉 翁芷*

新北汐止區 張雅*

臺北文山區 朱依*

台中神岡區 王筱*

新北土城區 方旨*

台南東區 陳盈*

基隆安樂區 林沚*

張瓊*

高雄鳳山區 陳怡*

新北三重區 高瑞*

新竹竹北市 林美*

高雄前鎮區 顏妙*

新北樹林區 王綾*

高雄前鎮區 林小*

桃園平鎮區 陳芝*

新北林口區 蔡佩*

台北文山區 姜佩*

新北三重區 李美*

台中石岡區 郭美*

新北三重區 陳怡*

臺中龍井區 林玟*

嘉義朴子市 陳英*

新竹湖口鄉 江秋*

新竹香山區 蔡晴*

高雄小港區 賴*

彰化員林市 施伯*

苗栗竹南鎮 鄭蕙*

新北新莊區 李祖*

新北板橋區 吳凌*

新北五股區 邱皓*

台中大甲區 王英*

台北中正區 陳宜*

臺北萬華區 陳怡*

台北北投區 吳秀*

苗栗竹南鎮 鍾智*

新北板橋區 游志*

新北汐止區 林美*

新北土城區 林淑*

苗栗竹南鎮 林家*

新北永和區 藍憶*

高雄仁武區 李真*

新北蘆洲區 柯諭*

臺北中山區 王智*

花蓮光復鄉 吳怡*

新北土城區 楊順*

臺南安南區 林莠*

彰化社頭鄉 黃泓*

台南中西區 張玉*

台中北屯區 葉玟*

臺北松山區 蔡雁*

台南南區 葉怡*

桃園桃園區 謝佩*

高雄鼓山區 黃御*

台南安南區 郭富*

臺中大里區 林佩*

臺中北區 楊淑*

高雄左營區 陳詒*

臺中清水區 白欽*

臺南南區 鐘曉*

新北三重區 張妙*