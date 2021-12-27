指揮中心最新示警「全球疫情上升19%」　我境外移入上週新增109例

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌27日上午召開擴大防疫會議，防疫指揮中心於會中報告指出，境外移入病例數大幅增加，上週已新增109例，而全球疫情急速上升19%，示警由於入冬低溫易於呼吸道病毒傳播、年終舉辦大型活動等因素，預期全球疫情將持續上升，故建議應持續嚴守邊境、加強採檢、持續醫療整備，以及提升疫苗涵蓋率等因應作為。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，目前國內疫情尚在穩定控制中，惟境外移入病例數大幅增加，上週已新增109例，而全球疫情急速上升19%，目前以Delta變異株為主流株，惟Omicron變異株仍持續擴散，且傳播速度快，部分國家已爆發社區感染，具有成為主流株的趨勢。

指揮中心提醒，基於入冬低溫易於呼吸道病毒傳播、年終舉辦大型活動等因素，預期全球疫情將持續上升，故建議應持續嚴守邊境、加強採檢、持續醫療整備，以及提升疫苗涵蓋率等因應作為。

在疫苗接種方面，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為79.79%，第二劑為67.01%，第三劑為0.42%，共已施打3,444萬人次，其中12-17歲第二劑已接種約16萬人次，年齡層戶籍人口接種率為13.1%，指揮中心日前亦已函請地方政府衛生局於24日起可安排或指定COVID-19疫苗合約醫療院所，提供第一劑接種BNT疫苗滿12週以上且未參與校園接種之12-17歲學童，由家長陪同完成第二劑BNT疫苗接種。

對此，蘇貞昌表示，國外疫情更顯嚴峻，且國內境外移入病例快速增加，數量比過往大幅增加，考量國外耶誕假期以及國內春節假期時間相近，為降低病毒於境內傳播的風險，請指揮中心持續研議是否調整相關檢疫措施，並應注意相關措施的宣布及實施時機，使民眾能有相當時間以作因應；另外，有關近日有國內體育選手於出國競賽期間染疫事件，他也請指揮中心與教育部持續注意並加強體育選手的健康管理措施，兼顧國內防疫以及選手參賽權益。

蘇貞昌強調，目前國內疫情穩定，是政府與民眾共同協力所得的成果，在國外疫情持續升溫的情形下，必須要更加努力才能繼續維持，在歲末年終將至、大型慶祝活動接續進行之際，呼籲民眾仍須做好個人防疫措施，且要確切落實執行實聯制，而目前疫苗充裕且品項足夠，也請指揮中心持續想方設法，加速國內疫苗完整接種的覆蓋率，以提升國人的保護力。