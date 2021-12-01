一道強烈光緩慢劃過信義區！神秘3光點現蹤雙北　天文館回應了

▲網友直擊，「信義區松隆路這看到，移動緩慢，一道強烈的光。」（圖／翻攝「信義區三兩事」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有不少雙北人在11/29傍晚抬頭看天空，發現3個光點同時出現緩緩前進，直呼會不會是UFO飛碟？對此，台北市立天文科學教育館表示，當時真的很多人打電話詢問，經判斷是飛機的「凝結尾」，飛機引擎在高空噴出熱氣，快速降溫造成的現象。

有網友在「信義區三兩事」臉書社團貼出照片，「請問這是什麼呢？信義區松隆路這看到，移動緩慢，一道強烈的光。」另有人貼出影片，只見原本在拍美麗夕陽，卻看到遠處有三個光點，立刻放大這三個光點很清晰。

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▲▼網友在不同地方拍下神秘三光點。（圖／翻攝「信義區三兩事」臉書社團）

其他人也紛紛貼出相關照片，「新莊下午5點06分，拍到兩個白點」、「這不是只有信義區，在新竹也有」、「之前在河濱公園也有看過，差不多這時間，但不是今天」、「3點多就有了」、「我在百齡橋上也有看到」、「在大湖公園也有看到」、「在士林區也看到了，覺得超奇怪。」

對此，台北市立天文科學教育館助理研究員李瑾接受《東森新聞》訪問指出，如果是流星，在天空中速度非常快，大概1秒內就會消失，所以這絕對不會是流星；另外像彗星的話，一般都不會這麼明亮，研判說是飛機的「凝結尾」，也就是說，飛機引擎在高空噴出熱氣，很快速降溫之下所造成的雲層現象。天文館說，事發當下，真的很多人打到天文館或是留言詢問。