Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝　網朝聖嚇瘋：消失了

記者葉睿涵／編譯

TikTok用戶「hidden.on.google.earth」最近在Google地圖發現，在地球一處偏遠之地居然有著一個形似外星人的細長影子，吸引了至少200萬人前來「朝聖」，而且大部分的網友都認為，這名用戶找到了外星人存在的證據。

據《太陽報》報導，這名用戶首先在Google地圖上選擇了一個鋪滿白雪的偏遠之地，點開一看，映入眼簾的是多棟工業建築和塵土飛揚的道路街景，但當網友持續放大街景後，畫面竟出現了一個神秘的高大陰影。

▲TikTok網友在Google地圖發現神秘身影。（圖／翻攝自TikTok／hidden.on.google.earth）

這個陰影的軀幹看起來像是個成年男子，但他的手臂被擺成了歪曲的形狀，脖子也特別細長，圓球狀的頭又小小的，整個身形比例十分奇怪，一點都不像是個普通人。用戶也在看到這奇怪的景象後寫道，「等等……這是什麼？」

儘管目前外界仍不清楚這謎樣身影是在何處被拍到的，但影片曝光後已吸引了至少200萬人觀看。不少網友留言表示，這名用戶找到了外星人存在的證據，但也有人認為，這神秘的影子可能屬於古埃及的法老。也有網友在看了影片後，也打開了Google地圖一探究竟，卻發現這個身影早已不知所踪，讓這起事件更添幾許神秘色彩。

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