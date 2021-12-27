　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今水氣仍多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫再下修，出現在台中市大甲的10.2度。氣象局提醒，周四下波冷空氣影響，預估最低溫時間落在周五跨年到周六元旦清晨，中部以北、東北部和東部13至15度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，跨年、元旦從新北市的沿海到基隆、宜蘭、花蓮和台東偶有些局部的地形短暫降雨。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

►低溫特報

【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

彭啟明在臉書說，今天清晨是這波強冷空氣最低點，這是今年在東亞的第六波強冷高壓南侵，對岸稱為「寒潮爆發」，東亞的零度線跨過長江流域，上海的溫度這兩天都有在零度以下，零度的冰凍線這兩天已經接近廣東、福建北部。

▼今晨7時各地低溫。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明指出，冷空氣在陸地上的效率較好，在金門、馬祖也跌破10度以下，冷空氣經過台灣海峽，稍微被較溫暖海水調和，台北市標準站12.4度，北部低溫10-11度，中南部10-14度。

彭啟明表示，而這波的水氣頗多，嘉義、台南以北都有陣雨，越往北部越顯著，其中迎風面的新北市、基隆到宜蘭都有雨，滴滴答答下個不停；今天白天回溫也有限，北部及東半部高溫頂多15-16度，中南部17-22度，冷的感覺將持續到周二清晨。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明說，周二白天開始冷高壓逐步東移，冷空氣減弱，水氣逐漸減少，轉為迎風面偶有陣雨，略回溫2-3度，類似的天氣持續到周三；周四開始另外一波冷空氣南下，這波不像這兩天這麼低溫，約多個2-3度，預期北部約14-18度，不像這兩天那麼冷，但還是有涼意，是典型東北風的天氣，北東迎風面還是偶有陣雨。

彭啟明分析，跨年元旦的天氣是典型東北風型的天氣，溫度沒那麼低，至少都還有14-16度以上，長時間在戶外仍要有保暖衣物；水氣會減少一些，但東北部從新北市的沿海到基隆、宜蘭、花蓮和台東雲量會較多，偶有些局部的地形短暫降雨，但至少比目前好很多。

彭啟明指出，元旦要看日出，迎風面的區域恐怕要靠運氣，才能看到雲縫中的日光露出；西半部則較為晴朗穩定，預期有陽光下會舒服許多。

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今晨是最冷時間點；周二白天起冷空氣減弱，各地氣溫慢慢回升，水氣稍減少，縮到北部及東半部地區有局部短暫雨。

趙竑說，周四下波冷空氣影響到到周日，預估是東北季風強度，降雨沒這波多，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估最低溫時間周五跨年到周六元旦清晨，中部以北、東北部和東部13至15度，其他地區16、17度。

► 超強「萬用鍋」懶人下廚必備

ET快訊
低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝
今晨急凍跌到10.2度！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區
懷孕長高6公分！ 醫PO照揭「超神奇增高術」2寶媽拼了：再生
「夫妻交換」人夫迷上她…偷約1年　愛妻驚覺被拋下怒告
陶晶瑩、李李仁飛美國陪女兒過年！　15歲荳荳「長髮飄逸」近況

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝

今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

《彭博》最新防疫排名曝！　陳時中料中台灣名次大進步

20%國人沒打第一劑　醫揭春節返鄉1隱憂：不是繳罰款能補償

北北基宜大雨！今晨最冷10.4℃凍全台　元旦連假天氣出爐

快訊／合歡山、玉山今晨下大雪　鏟雪車出動！道路全白了

研究：台灣PM2.5受中國排放影響　最高占70%

氣象局8縣市低溫特報！　跨年前「全台急凍」最冷溫度曝光

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

爸爸臨終前發誓振作！待業8年男持續耍廢　她含淚1決定被網友讚爆

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

新郎丟捧花引發「男賓客逃難潮」　瞬間湧向門口笑翻網：是有多怕？

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

超危險！婦人騎車踏板橫放鐵管　長度占兩車道...對向車驚險閃避

低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝

今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

《彭博》最新防疫排名曝！　陳時中料中台灣名次大進步

20%國人沒打第一劑　醫揭春節返鄉1隱憂：不是繳罰款能補償

北北基宜大雨！今晨最冷10.4℃凍全台　元旦連假天氣出爐

快訊／合歡山、玉山今晨下大雪　鏟雪車出動！道路全白了

研究：台灣PM2.5受中國排放影響　最高占70%

氣象局8縣市低溫特報！　跨年前「全台急凍」最冷溫度曝光

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

爸爸臨終前發誓振作！待業8年男持續耍廢　她含淚1決定被網友讚爆

兄弟會情誼就是不一樣　桃、苗兩新創會強化聯誼擴大資源分享

大溪康莊休閒農業區農村再造十年有成　寒冬送暖回饋地方

迪麗熱巴「講錯男演員名字」倒抽一口氣！　台上愣8秒機智化解尷尬

外媒回顧東京奧運感人時刻　辛度暖抱讓戴資穎暴哭上榜

約會景點+1！爛醉不累12／31回歸信義區　全新「太空內裝」搶先看

高雄BMW男三度酒駕撞死人！陳彥婷氣到哭…HowHow：關出來去給車撞

高血壓、腎臟冒泡泡，多囊腎怎麼辦？　醫師解答

低溫開敞篷被酸好冷　北宜G乳女神61字解答！胸比臉大辣照曝

今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

生活熱門新聞

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

「吃瓜的觀眾可以散了！」鹿希派呼麻下場曝光

直擊／平價精品包插旗高雄　情侶排2hrs：超值得

他待業8年「爸爸臨終前發誓振作」又耍廢　她含淚1決定被網友讚爆

高考公務員「第1年薪水」爽超中位數！老鳥吐悲慘現實

研究：台灣PM2.5受中國影響最高占70%

更多熱門

相關新聞

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

北北基宜大雨！中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的10.4度。氣象專家吳德榮提醒，跨年夜及元旦晨氣溫偏低，各地的平地最低氣溫約在13至15度。

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

最冷時段還沒到！　局部低溫探10度時間點曝

最冷時段還沒到！　局部低溫探10度時間點曝

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局彭啟明

讀者迴響

熱門新聞

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

肢體老師逆風挺　曝王力宏私下暖舉

鹿希派等不到10萬交保！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

茄子蛋唱到一半「背景被切成感謝名單」

王力宏「不回東區豪宅」最新隔離地點曝光！　

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

陶晶瑩夫妻赴美陪女兒過年！荳荳「長髮飄逸」近況曝光

藝人富豪排行榜出爐！「周杰倫只排第2」冠軍是他

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面