今晨急凍跌到10.2℃！下波冷空氣接力　跨年探最低溫降雨熱區曝

▲今水氣仍多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫再下修，出現在台中市大甲的10.2度。氣象局提醒，周四下波冷空氣影響，預估最低溫時間落在周五跨年到周六元旦清晨，中部以北、東北部和東部13至15度。天氣風險公司總經理彭啟明表示，跨年、元旦從新北市的沿海到基隆、宜蘭、花蓮和台東偶有些局部的地形短暫降雨。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

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►低溫特報

【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

彭啟明在臉書說，今天清晨是這波強冷空氣最低點，這是今年在東亞的第六波強冷高壓南侵，對岸稱為「寒潮爆發」，東亞的零度線跨過長江流域，上海的溫度這兩天都有在零度以下，零度的冰凍線這兩天已經接近廣東、福建北部。

▼今晨7時各地低溫。（圖／氣象局）



彭啟明指出，冷空氣在陸地上的效率較好，在金門、馬祖也跌破10度以下，冷空氣經過台灣海峽，稍微被較溫暖海水調和，台北市標準站12.4度，北部低溫10-11度，中南部10-14度。

彭啟明表示，而這波的水氣頗多，嘉義、台南以北都有陣雨，越往北部越顯著，其中迎風面的新北市、基隆到宜蘭都有雨，滴滴答答下個不停；今天白天回溫也有限，北部及東半部高溫頂多15-16度，中南部17-22度，冷的感覺將持續到周二清晨。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



彭啟明說，周二白天開始冷高壓逐步東移，冷空氣減弱，水氣逐漸減少，轉為迎風面偶有陣雨，略回溫2-3度，類似的天氣持續到周三；周四開始另外一波冷空氣南下，這波不像這兩天這麼低溫，約多個2-3度，預期北部約14-18度，不像這兩天那麼冷，但還是有涼意，是典型東北風的天氣，北東迎風面還是偶有陣雨。

彭啟明分析，跨年元旦的天氣是典型東北風型的天氣，溫度沒那麼低，至少都還有14-16度以上，長時間在戶外仍要有保暖衣物；水氣會減少一些，但東北部從新北市的沿海到基隆、宜蘭、花蓮和台東雲量會較多，偶有些局部的地形短暫降雨，但至少比目前好很多。

彭啟明指出，元旦要看日出，迎風面的區域恐怕要靠運氣，才能看到雲縫中的日光露出；西半部則較為晴朗穩定，預期有陽光下會舒服許多。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今晨是最冷時間點；周二白天起冷空氣減弱，各地氣溫慢慢回升，水氣稍減少，縮到北部及東半部地區有局部短暫雨。

趙竑說，周四下波冷空氣影響到到周日，預估是東北季風強度，降雨沒這波多，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估最低溫時間周五跨年到周六元旦清晨，中部以北、東北部和東部13至15度，其他地區16、17度。