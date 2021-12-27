北北基宜大雨！今晨最冷10.4℃凍全台　元旦連假天氣出爐

▲今晨6時各地低溫。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨！中央氣象局觀測，今天（27日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的10.4度。氣象專家吳德榮提醒，跨年夜及元旦晨氣溫偏低，各地的平地最低氣溫約在13至15度。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

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►低溫特報

【橙色燈號（非常寒冷）】

金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局今晨發布大雨特報，華南雲雨區及東北風影響，台北市山區已有局部大雨或豪雨發生；今基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區仍有局部大雨發生的機率。

▲▼今各地水氣仍多。（圖／氣象局）



氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今到周二清晨仍受到冷空氣影響，今晨是最冷時間點；而東北部及桃園以北地區有整天性短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

趙竑說，周二白天起冷空氣減弱，各地氣溫慢慢回升，水氣稍減少，縮到北部及東半部地區有局部短暫雨；周四下波冷空氣影響到到周日，預估是東北季風強度，降雨沒這波多，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；預估最低溫時間周五跨年到周六元旦清晨，中部以北、東北部和東部13至15度，其他地區16、17度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今至周二晨仍受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨，各地因中高雲移入雲量多，山區有零星飄雨的機率，氣溫仍然偏低，注意添衣保暖，3000公尺（合歡、雪山、玉山…）以上高山仍有飄雪機率。

吳德榮分析，周二白天至周三冷空氣減弱、氣溫回升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部雨；周三下半天起東北季風逐漸增強，北、東轉有局部雨，氣溫漸降；周四至周六元旦另一波強度較弱、水氣較少的冷空氣影響，北台偏涼微冷，其他地區影響很小，西晴東偶雨。

吳德榮表示，跨年夜及元旦晨氣溫偏低，各地的平地最低氣溫約在13至15度，天氣仍偏冷，戶外活動應注意保暖；元旦白天起至周日仍受東北季風影響，氣溫小幅回升、北台仍偏涼，為西晴東偶雨的天氣；模式期末的模擬仍在調整中，應持續觀察更新的資料。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

