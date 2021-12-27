暴走嗆女警「把妳臉拍下來」狂逼近！　他反被胡椒噴霧射滿臉

▲腰包男嗆聲女警下場慘。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲雪梨一名父親日前在街上聽到2名警察罵髒話，讓當時帶著女兒在身邊的他氣憤不已，立刻上前表明要拍下其中一名女警的臉部和名牌，但他愈講愈激動還過度貼近女警，導致失去耐心的女警立刻對著他臉噴胡椒噴霧，「他X的離我遠一點」！影片引起熱議，雪梨警方已經展開調查。

《每日郵報》報導，事件發生在本月18日雪梨的英皇十字區（Kings Cross），當時一名繫著霹靂腰包的父親帶著老婆和女兒在街上，突然暴怒開嗆經過的一男一女警察，大罵女警不該在他的女兒面前罵髒話，揚言要把她的臉部和名牌都牌照紀錄下來。

▼腰包男逼近女警被胡椒噴霧噴滿臉。（圖／翻攝臉書）

起初女警和同事停下來和腰包男及其家人講話，但要離開時腰包男又一個箭步追上前，直接擋在女警面前還不顧社交距離，侵入女警的個人範圍只為擋她的去路，「等等，我要拍下妳的名牌！」耐心用完的女警隨即舉起握在手中的胡椒噴霧，直接對著腰包男的臉部噴，大喊「他X的離我遠一點」！

腰包男當場摀住眼睛轉身大叫，在周圍路人和酒吧員工的旁觀下，狼狽地拉起衣服下襬擦拭眼睛，隨後又轉過身嗆女警，但這次他已經學會保持距離了。警方表示已經知悉該起事件，並已經展開調查。