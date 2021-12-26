分科測驗擬恢復考數乙　實施時間待教育部拍板

▲分科測驗擬恢復考數乙。大考示意圖（圖／記者林敬旻攝）



文／中央社

111學年起分科測驗不考國、英、數乙，外界憂心學測「一試定終身」。大學招聯會今天表示，分科測驗擬恢復考數乙，由教育部評估後決定實施時間。

台灣大學社會科學院昨天舉行「大學考招新制對高中的衝擊」座談會，會中有家長代表提到，111學年起，指考改名分科測驗且不考國文、英文、數乙，對部分考生而言，如同學測「一試定終身」，分科測驗沒有再一次機會。

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大學招生委員會聯合會今天以文字回覆中央社記者，當初設計學測與分科測驗成績可搭配使用，因此兩種測驗的考科不重複，而分科測驗不考國文、英文，主要是配合課綱轉變、命題考量。

大學招聯會說明，分科測驗考的是部定必修與部定加深加廣選修的課程範圍，但學生不需全選修，如國文科包含國學常識、語文表達與傳播應用、各類文學選讀、專題閱讀與研究，8學分中至少修習4學分，英文科包含英語聽講、英文閱讀與寫作、英文作文、第二外語，12學分中至少修習6學分，由於學生高三修課範圍不同，無法統一命題，因此分科測驗不考國文、英文。

至於原先規劃分科測驗不考數乙的問題，招聯會提到，今年7月常委會已經討論過，多數大學認為分科測驗考數乙仍有其必要，因此常委會也決議恢復分科測驗考數乙，至於確切實施時間，則由教育部評估後決定。