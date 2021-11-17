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大學分科測驗級距修改爭議不止　教長曝這時間討論更改比較適切

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠認為討論修改分科測驗級距適切時機為112學年。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明年起的111學年大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，級距為「以該科成績前1%考生的平均得分除以60得之」，儘管教育部明確反對「前1%」級距再更動，但招聯會上週四（11日）決議，將朝「前0.1%」方向規劃，是否更動會在明年3月前決定，教育部長潘文忠今（17日）天重申，因相關簡章已經公布發售，若要進一步討論，比較適切時機應該是112學年，才能讓考生安心做準備。

國教盟上週召開記者會，指分科測驗級分制比照學測，但學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均得分」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%。

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特別的是，教育部上週已經重申立場，認為分科測驗成績計算的級距應維持「前1%」，潘文忠甚至在立法院接受媒體訪問時，也強調入學考試規範，各界相當重視，目前111學年度的學測、英聽與分科測驗簡章已發佈，若要做任何改變，「招聯會應該審慎」，更重要的是讓社會各界做充分的溝通與瞭解。

▼ 教育部上週已重申分科測驗成績計算的級距應維持「前1%」。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼ 教育部。（圖／記者許敏溶攝）

不過，招聯會上週四召開常委會，最後決議111學年度申請入學跟繁星入學，級分計算方式維持不變，仍然是以各科前1%學生平均分數計算級距，學測滿級分15級分，跟過去一樣，但分科測驗級距將朝「前0.1%」方向規劃，但目前仍未定案，還是會舉辦公聽會與說明會，和社會各界溝通後才會確定，也可能不會更改，要有共識才會改為「前0.1%」。

儘管招聯會沒有說一定會改為「前0.1%」，但招聯會立場也引發部分民眾不滿，認為不應該要等到明年3月才確定，若要更改也應該是112學年，而不是明年。

對此，潘文忠今天下午在主持部務會報前接受媒體聯訪時重申，入學考試動見觀瞻，所有考生與家長都非常關注，111學年的考招制度，早在106學年時就經過大家充分討論後才決定，而111學年的英聽考試、學測簡章都在8月公布，分科測驗也在11月5日公告，基於讓考生安心準備，應該以公告的入學簡章為主。

潘文忠也再次提醒招聯會「應該相當謹慎」，而且111學年考試已經進入最後階段，若要進一步討論，比較適合時機應是112學年，這樣才能讓考生安心做準備。而且政策從形成到決定，需要社會進行充分溝通與對話，這樣比較適切，以免引發後續爭議。

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