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這單不用送？外送員「像撿到40元」求解　內行曝術語：這爽單

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲路上經常可以看到外送員身影。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「感覺無緣無故撿到40元。」有外送員表示，某晚接到一張大賣場的單，當時賣場已快打烊，他想說是近單，又只要送一瓶600毫升的水就接了。結果到了取貨服務台，櫃台妹只是問了「取貨單號？」之後就回「好了」，並說因為是員工訂的，叫他滑掉、完成就好，讓原PO一頭霧水，「有人知道這是什麼操作嗎？」

這為外送員在臉書《外送員的奇聞怪事》發文，前言提到自己其實不是很喜歡接大賣場的單，因為要走很長一段路到服務台取貨，外加常常都是雜七雜八、一大箱很重的東西。不過，近日某一晚，他接到一張大賣場的單，當時賣場已經快打烊，「想說這單才40元是近單，點開品項看，只有一瓶600cc的水就接了。」

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當時他穿過一樓賣場到B1，又左拐右轉的到了取貨服務台，接下來發生的事則讓他看傻，「服務人員問了我取貨單號，我回答取貨單號後（服務人員）就說『好了。』我聽了一頭霧水，她笑笑說『第一次來？』」

▲▼熊貓外送,熊貓,foodpanda。（圖／記者黃克翔攝）

▲不用送的單讓外送員一頭霧水。（示意圖／記者黃克翔攝）

看出原PO實在太疑惑，櫃台妹還再解釋一句，「這樣就好了，直接滑掉完成就好，我們員工訂的。」但這還是讓外送員納悶，「我也不知道這是什麼操作，看著配送地點也是B1服務台，我就這樣不明白什麼狀況的抓抓腦袋、按下配送完成離開」，感覺自己就像撿到40元，「有人知道這是什麼操作嗎？用意為何？」

貼文一出，就有外送員也直呼自己遇過，「我也送過，超儍眼，不過離開剛好再接一單離開，真不錯」、「有時候是買一送一，前陣子飲料店就這樣，取餐後發現客人站在旁邊而已，現金單50。」還有人則笑呼，「很多啊！我們公司也很常這樣下單，外送員來了之後跟他說我們自己員工訂的，請他直接按完成。我很喜歡這種單欸！」

至於到底會有這種單，有網友就回覆，「就透過平台購買有折扣，類似的單也會發生在熊貓超市」、「就活動，平台點比直接買便宜。」甚至還有人講出專業術語，「就洗單啊！」目的可能有2種，「1.對沖店內的品項，看起來有品項，實際上可能品項遺失、損壞，造成控管庫存異常。2.因為有檔期活動，要『營造』活動熱絡，所以要帳目交易好看。」

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