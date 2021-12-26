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指定女員工「尾牙穿旗袍」桌邊服務　她白眼：當我酒店小姐？

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲老闆要求女員工要換上旗袍，在尾牙上「桌邊服務」。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《不喜歡尾牙！中1千被逼「灌整瓶紅酒」　她怒吼地獄3點：很噁心》，一位女網友日前抱怨，在尾牙上都會被催酒、裝熟和強迫表演，讓她覺得很煩。就有女網友也大翻白眼，說老闆要求女員工在尾牙上要幫忙「桌邊服務」，還指定要「穿旗袍」，讓她超傻眼「我們是員工，不是酒店小姐捏！」

「我們老闆到底有沒有把我們當人啦！」這位女網友日前投稿臉書《靠北老闆/主管2.0》，一開頭就很崩潰，一切則是因為，「（老闆）竟然叫我們女生尾牙要幫忙，幫忙桌邊服務！」第一次聽到尾牙還要工作，原PO超傻眼，更讓她大翻白眼的是，「還指定我們穿旗袍，也沒給治裝費」，忍不住直呼，女員工又不是酒店小姐。

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貼文一出，就有人在留言處喊扯，「省下酒店續攤的錢嗎」、「下次建議公司換成男僕，平衡一下」、「有些人準備舞台表演，有些人準備桌邊服務，大家分工合作取悅老闆啊」、「記得先說明桌邊服務鐘點費用」、「年終領一領，年後烙跑」、「這有點離譜」、「桌邊服務……」

話題也吸引曾經的苦主現身，「我上一份工作就是這樣啊！每年尾牙，員工要負責包辦所有工作，還要招待『客人』」、「我前公司也是這樣！尾牙吃不到，還要幫忙主桌倒酒服侍！還好我離開了。」

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