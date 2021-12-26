登錄41張發票抽中休旅車　幸運男接林智堅電話大喊：你是我的偶像

▲「買爆新竹」活動登錄總金額突破4.3億元，由林智堅市長擔任「聖誕老人」，抽出百萬的MAZDA休旅車幸運兒。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」25日晚間在市府前廣場展開，金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人溫暖獻唱，並結合「買爆新竹」，由林智堅市長抽出價值百萬的MAZDA休旅車幸運得主，幸運兒是來自新竹的梁先生，共登錄41張發票，現場5千名觀眾齊聲歡呼祝賀。

2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」邀請金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、演歌雙棲全方位藝人盧廣仲、新生代R&B新星吳獻及好樂團精彩演出，現場湧進超過5千人名觀眾，此外結合「買爆新竹」活動，登錄總金額突破4.3億元，由林智堅市長擔任「聖誕老人」，抽出百萬的MAZDA休旅車幸運兒。

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▲2021新竹市感恩季「聖誕感恩晚會」25日晚間在市府前廣場展開，金曲歌后魏如萱、金曲歌王蛋堡、演歌雙棲全方位藝人盧廣仲等人溫暖獻唱，並結合「買爆新竹」，由林智堅市長抽出價值百萬的MAZDA休旅車幸運得主

來自新竹的梁先生接到林智堅市長電話，激動地喊「謝謝、謝謝！市長你是我兒子的偶像，也是我的偶像」，他說自己參加過很多市府活動，「買爆新竹」期間共登錄!了41張發票，現場5千名觀眾齊聲歡呼祝賀。

「興起，發光！因為光已經來到！」林智堅市長引用聖經名言，表示2022年是令人期待的一年，更是建設豐收年，「城市將興起、發光，讓我們一起共同迎接幸福豐年。」

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