魔王Omicron攻陷社區！南韓各地驚傳「感染途徑不明」　憂病例激增

▲南韓Omicron病毒恐怕早已深入各地社區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓流行病學專家預估，未來變種病毒Omicron恐怕將取代Delta，成為在南韓境內主導新冠疫情的病毒，而這個恐怖預言即將成真！今（25）日最新消息指出，南韓仁川、大田、光州、全羅北道皆出現感染途徑未明的Omicron病例。

根據《韓聯社》，隨著Omicron病毒在地區社會不斷擴散、傳播，國內本土感染案例在1天之內便增加39人，若算上境外移入的案例，則1天內便通報81起案例，目前南韓國內共累計343起Omicron病例。

南韓中央防疫對策本部指出，光州出現2例、仁川、大田、全羅北道則各出現1例感染途徑不明的Omicron病毒確診者，這顯示出Omicron病毒恐怕早已深入潛藏在南韓境內社區，未來Omicron病毒的境內感染案例恐怕將會激增。

另外，南韓今（25）日上午9時30分通報5842起新冠肺炎病例，其中境內感染為5767例、境外移入為75例；重症患者飆增至1105人，再度創下疫情以來新高，與實施「與病毒共存」之前相比足足高出3、4倍；另外還新增105例死亡。目前南韓共累計60萬2045例確診、51765例死亡。

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